Ubuntu 24.04 LTS è ora ottimizzato per Milk-V Mars

Canonical, ovvero la società che si occupa dello sviluppo ufficiale di Ubuntu, ha da poco annunciato una nuova distribuzione dell’ultima versione suo sistema operativo, vale a dire la 24.04 LTS specificatamente ottimizzata per le schede SBC (Single Board Computer) Milk-V Mars.

Ubuntu 24.04 LTS: disponibile ufficialmente l’immagine ottimizzata per Milk-V Mars

Milk-V Mars RISC-V, su cui ora funzionerà meglio Ubuntu, è una scheda SBC che fa uso di un processore RISC-V, ovvero lo standard per il set di istruzioni pensato per essere aperto a tutti per quanto riguarda lo sviluppo e l’utilizzo, il che rappresenta uno dei suoi principali vantaggi con cui è possibile risparmiare sui costi.

La scheda in questione equipaggia un SoC StarFive JH7110 con processore grafico integrato. Può installare moduli memoria eMMC fino a 8GB e ha una RAM LPDDR4 da 8GB, oltre a uno slot E-Key M.2 che consente di installare schede di rete wireless e bluetooth, insieme a una porta HDMI 2.0 in grado di supportare risoluzioni fino a 4K, 2 MPI CSI da 4 e 2 canali, GPIO con 40 pin, Ethernet RJ45 con supporto PoE (Power over Ethernet), tre porte USB 3.0 e una USB 2.0.

Come annunciato da Canonical, Ubuntu 24.04 LTS è stato ufficialmente ottimizzato per la scheda SBC e può essere scaricato dal sito web ufficiale, come accade per tutte le versioni di questa distribuzione. Qualora si facesse uso di un’unità di archiviazione NVMe, Canonical consiglia di usare il programma per eseguire un’installazione live del sistema.

Mikl-V Mars non è tuttavia l’unica scheda RISC-V che riceve il supporto ufficiale Ubuntu. Di recente, sono anche stati aggiunti altri modelli tra i quali figurano StarFive VisionFive 2, Microchip PolarFire SoC FPGA Icicle, Sipeed LicheeRV D1, AllWinner Nezha, e SiFive Unmatched.

Nel frattempo, sempre per quanto riguarda Linux, è stata annunciata la release candidate pubblica della versione 6.10 del Kernel Linux, con cui vengono apportate diverse novità che potete scoprire in questo articolo.