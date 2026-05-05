La distro Linux che batte Windows 11 nel gaming migliora Python

La distribuzione Linux che nei benchmark gaming su GPU AMD aveva eguagliato o superato Windows 11 torna a far parlare di sé. CachyOS ha abilitato il “tail-call interpreter” nelle build di Python. Il risultato? Un miglioramento medio del 9% sulle prestazioni generali, con picchi fino al 49% su carichi di lavoro specifici.

Per chi usa Python su Linux e vuole che il codice giri più veloce senza cambiare una riga, è un aggiornamento decisamente gradito.

CachyOS di Linux riceve un boost prestazionale significativo, cosa cambia

Il tail-call interpreter cambia il modo in cui Python esegue il proprio ciclo interno: invece di passare da un’istruzione all’altra con i meccanismi tradizionali, usa un sistema più diretto basato su “salti” tra istruzioni. In pratica, ogni operazione richiede meno passaggi, quindi l’esecuzione del codice diventa più efficiente.

I benchmark mostrano numeri concreti:

Su AArch64 (ARM Neoverse N1) con Ubuntu 22.04: 8,5% più veloce in media, fino al 24% su carichi Python specifici. Su x86_64 con i9-12900 e Ubuntu 22.04: 9,3% più veloce in media, fino al 24% su carichi Python. Su AArch64 con macOS M1: 11,7% più veloce in media, fino al 49% su carichi Python. La funzionalità è supportata da GCC 16 e nasce dal lavoro in corso su CPython.

Cos’è CachyOS?

Per chi non la conoscesse, CachyOS è una distribuzione Arch Linux focalizzata sulle prestazioni. Usa pacchetti software ottimizzati specificamente e un kernel personalizzato progettato per sfruttare meglio le CPU moderne. A differenza dell’installazione tradizionale di Arch, che richiede competenze tecniche significative, CachyOS include strumenti di rilevamento hardware automatico e installazione driver.

L’anno scorso ha ricevuto un miglioramento prestazionale per il gaming su GPU NVIDIA. Il mese scorso, ottimizzazioni basate sul kernel Linux 7.0. Nel gaming su GPU AMD, CachyOS ha dimostrato prestazioni uguali o superiori a Windows 11 in diversi scenari.

Ogni miglioramento prestazionale avvicina CachyOS al punto in cui usare Linux non è più un compromesso, ma un vantaggio. Il tail-call interpreter per Python è rilevante per sviluppatori, data scientist e chiunque esegua carichi Python pesanti, un pubblico che sta già considerando Linux come piattaforma primaria.

Per Windows 11, la competizione non viene più solo da macOS, ma da distribuzioni Linux che ottimizzano aggressivamente le prestazioni e che nel gaming stanno già raggiungendo la parità.