Come si accede a MSConfig su Windows 11: 3 modi rapidi

MSConfig è uno strumento molto potente per ottimizzare e risolvere problemi nell’avvio e nei servizi di Windows, sebbene sia relativamente poco conosciuto dagli utenti meno esperti. È presente in Windows da quasi 20 anni e rimane tuttora molto utile.

A cosa serve MSConfig?

MSConfig, acronimo di Microsoft System Configuration, è uno strumento integrato in Windows sin dalla versione XP (nel 2001). Sebbene nel tempo abbia perso alcune funzionalità, rimane molto utile per gestire le impostazioni di avvio e i servizi di sistema in Windows 10 e 11.

Tramite MSConfig è possibile ad esempio:

Controllare quali programmi si avviano in automatico all’accensione del PC e disabilitarne alcuni per velocizzare l’avvio.

Disattivare temporaneamente alcuni servizi di Windows che potrebbero causare problemi o conflitti.

Modificare la modalità di avvio di Windows (normale, provvisoria, diagnostica, etc).

Eseguire strumenti di diagnostica e pulizia del sistema integrati in Windows.

Dove digitare MSConfig?

Come altri strumenti di sistema di Windows, MSConfig è un po’ nascosto: lo si può trovare sfogliando l’elenco delle applicazioni installate nel menu Start, nella cartella Strumenti di Windows, sotto il nome di Configurazione di sistema.

Come aprire MSConfig in Windows 11?

Msconfig non compare nei programmi del menu Start per poterlo avviare direttamente, ma è possibile aprirlo in diversi modi.

1. Aprire MSConfig tramite Esegui

L’uso dello strumento Esegui è uno dei modi più semplici per aprire MSConfig sul proprio PC Windows 11.

Premere Win + R per aprire la finestra di dialogo Esegui.

Digitare msconfig nella casella di testo.

Cliccare sul tasto Invio o su OK per aprire la finestra Configurazione del sistema.

2. Aprire MSConfig con la ricerca di Windows

Il menu Ricerca di Windows consente di aprire facilmente gli strumenti e i programmi integrati nel PC. Ecco come usarlo per aprire lo strumento MSConfig.

Fare clic sulla lente di ingrandimento sulla barra delle applicazioni o premere Win + S per visualizzare il menu di ricerca.

Digitare MSConfig nella casella di ricerca.

Selezionare il primo risultato visualizzato o fare clic sul pulsante Esegui come amministratore sulla destra.

3. Usare Windows Terminal per lanciare MSConfig

Windows Terminal è un’applicazione che integra sia il Prompt dei comandi che PowerShell. È possibile aprire MSConfig con uno di questi strumenti a riga di comando allo stesso modo della finestra di dialogo Esegui. Ecco come procedere.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona Start e selezionare Terminale (Admin) dal menu contestuale.

Selezionare Sì quando appare la richiesta di Controllo dell’account utente (UAC).

Digitare msconfig nella finestra del Terminale e premere Invio.

Questi sono alcuni dei metodi più semplici e veloci per aprire MSConfig in Windows 11. Se si utilizza spesso questo strumento, è possibile aggiungerlo al desktop di Windows 11 o appuntarlo sulla barra delle applicazioni per accedervi più rapidamente.

Come si usa MSConfig?

La finestra MSConfig ha diverse schede – cinque per Windows 10 e 11 – ognuna delle quali è dedicata a funzioni particolari. A seconda delle proprie esigenze, si dovrà quindi fare riferimento a una scheda specifica.

Naturalmente, è necessario informarsi bene prima di apportare qualsiasi modifica a MSConfig perché, come per tutti gli strumenti di sistema, alcune impostazioni possono causare problemi se non sono corrette. Quindi bisogna fare molta attenzione…

Selezione delle modalità di avvio di Windows con MSConfig

La scheda Generale consente di scegliere la modalità di avvio di Windows. Sono disponibili tre opzioni:

Avvio normale : spuntata automaticamente, è la modalità di avvio predefinita di Windows con tutti i servizi e i driver di periferica abilitati.

: spuntata automaticamente, è la modalità di avvio predefinita di Windows con tutti i servizi e i driver di periferica abilitati. Avvio diagnostico : questa modalità corrisponde all’avvio in “modalità sicura” di Windows. Vengono abilitati solo i servizi e i driver di periferica essenziali. Questa opzione è utile se è necessario diagnosticare e risolvere un problema sul PC o se è necessario rimuovere software o file che non è possibile disinstallare o eliminare in modalità normale.

: questa modalità corrisponde all’avvio in “modalità sicura” di Windows. Vengono abilitati solo i servizi e i driver di periferica essenziali. Questa opzione è utile se è necessario diagnosticare e risolvere un problema sul PC o se è necessario rimuovere software o file che non è possibile disinstallare o eliminare in modalità normale. Avvio selettivo: questa opzione consente di avviare Windows selezionando i servizi e i programmi di sistema da attivare. È in questa modalità che è possibile fare le proprie scelte e mettere a punto il comportamento di Windows all’avvio. Se si utilizza questa opzione, il PC si avvierà automaticamente ogni volta in questa modalità, che sarà quella predefinita. Per avviare il PC con tutti i servizi abilitati, è necessario tornare alla modalità normale o scegliere la diagnostica.

Per cambiare la modalità di avvio, spuntate il pulsante corrispondente, quindi fare clic sul pulsante Applica.

Definizione delle opzioni di avvio di Windows con MSConfig

La scheda Avvio consente di gestire tutto ciò che riguarda l’avvio di Windows, in particolare i menu che il sistema offre all’avvio del PC. È qui che si può gestire la scelta del sistema di avvio, se se ne ha più di uno, o le opzioni legate alla modalità provvisoria. Nella sezione Opzioni di avvio sono disponibili diverse opzioni, ma anche in questo caso è necessario sapere cosa si sta facendo.

Opzioni di avvio: avvia Windows in Modalità provvisoria:

Minima: apre Windows in modalità sicura, senza supporto di rete. Shell: apre il prompt dei comandi sicuro di Windows e i servizi critici. Ripristina Active Directory: apre Windows in modalità sicura, con supporto per i servizi critici e Active Directory. Rete: apre Windows in modalità sicura, con supporto di rete.

Non avviare l’interfaccia grafica: avvia Windows senza interfaccia grafica.

Registro di avvio: registra le informazioni sul processo di avvio nel file Ntbtlog.txt.

Funzionalità video di base: carica il sistema con un driver VGA standard di base invece del driver della scheda grafica del PC.

Informazioni di avvio sistema operativo: visualizza i nomi dei driver caricati all’avvio.

Il pulsante Opzioni avanzate apre un’altra finestra che consente di limitare il numero di processori o la memoria massima utilizzata da Windows.

Fare clic sul pulsante Applica per confermare e applicare le impostazioni in questa scheda.

Gestione dei servizi di Windows con MSConfig

La scheda Servizi è particolarmente utile perché visualizza tutti i servizi avviati all’avvio di Windows o che vengono regolarmente eseguiti dal sistema. Ogni riga riporta il nome del servizio, la sua origine (curiosamente chiamata “produttore”…), il suo stato (fermo o in esecuzione) e l’eventuale data di disabilitazione.

Per disattivare un servizio, è sufficiente deselezionare la casella a sinistra del suo nome, quindi fare clic sul pulsante Applica. Per attivarlo, basta spuntare la casella. Bisogna tenere presente, tuttavia, che la disattivazione di alcuni servizi può causare vari malfunzionamenti.

Se si seleziona la casella Nascondi tutti i servizi Microsoft nella parte inferiore della finestra, le istanze dei servizi Windows e del software Microsoft (come Windows Defender) non saranno più visualizzate. In questo modo è possibile vedere solo i servizi di programmi di terze parti, che possono aiutare a individuare l’eventuale presenza di malware.

Si noti che se si disabilitano uno o più servizi, si passa automaticamente all’avvio selettivo nella scheda Generale.

Gestione dei programmi che si avviano all’avvio con MSConfig

Il nome di questa scheda (Avvio) è fuorviante, poiché in realtà si occupa dei programmi che vengono lanciati all’avvio di Windows e non all’avvio del sistema. Fino a Windows 7, questa scheda mostrava l’elenco dei programmi avviati all’apertura della sessione di Windows e permetteva di disattivarli con un solo clic. È ancora presente in Windows 10 e Windows 11, ma si collega al Task Manager (Gestione attività). Perciò, è necessario rivolgersi a questo strumento per gestire i programmi lanciati all’avvio di Windows.

Accesso agli strumenti di sistema con MSConfig

La scheda Strumenti esiste solo in Windows 10 e 11, quindi non si trova nelle versioni precedenti del sistema. Contrariamente a quanto suggerisce il nome, non include alcuno strumento. Permette semplicemente di avviare vari strumenti di sistema di Windows, come il Prompt dei comandi, i Programmi, le proprietà di sistema, ecc., in modo da non doverli cercare altrove: questo è l’unico scopo di questa scheda. Per aprire uno strumento, selezionarlo dall’elenco e fare clic sul pulsante Avvia.