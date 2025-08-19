 Il miglior cloud per foto e video: prova gratis pCloud Photos da 500GB
Proteggi foto e video per sempre con pCloud Photos: 500 GB gratis per 3 mesi, backup automatico, anteprime istantanee e condivisione elegante.
Informatica Cloud & Hosting
Hai appena vissuto la vacanza dei tuoi sogni: hai fatto (letteralmente) un milione di foto, e ora hai paura di perderle perché non hai più spazio? Prova il nuovissimo servizio pCloud Photos di pCloud, uno spazio di archiviazione da 500GB che per 3 mesi è completamente gratuito!

In questo modo puoi iniziare da subito ad archiviare i tuoi ricordi più belli e ad esplorare questo servizio innovativo del qual non potrai davvero più fare a meno. Scopri di più continuando a leggere l’articolo.

Salva le tue foto con pCloud

Non solo salvataggio: anche modifica e anteprime

  • Memoria senza tempo: più di un semplice backup, uno scrigno digitale creato per custodire ogni ricordo della tua vita.
  • Anteprime veloci: rivedi immediatamente le tue foto di viaggio o i video di famiglia, ovunque ti trovi, senza attese.
  • pCloud Drive: gestisci anche file molto pesanti, come i RAW, senza appesantire il computer. Tutto rimane fluido, ordinato e sempre a portata di mano.
  • Condivisione raffinata: invia link personalizzati con copertina e descrizione, trasformando ogni album in una vera e propria storia da sfogliare.
  • Libertà totale: carica e scarica file di qualunque grandezza, persino intere raccolte di foto, senza alcuna limitazione.
  • Salvataggio automatico: ogni scatto viene subito archiviato nel cloud, così non rischi di perderlo se il telefono si rompe o la memoria si esaurisce.

Compatibile con ogni sistema operativo su desktop e con app dedicate per Android e iOS, garantisce un accesso rapido e sicuro. Con 500 GB gratuiti per 3 mesi, pCloud Photos ti consente di salvare ogni ricordo con un solo gesto e di iniziare a creare il tuo archivio fotografico definitivo. È la scelta perfetta per chi vuole proteggere i propri momenti preziosi senza pensieri, per sempre.

Salva le tue foto con pCloud

Pubblicato il 19 ago 2025

