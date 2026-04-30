Hosting economico con dominio gratis? C'è Hostinger da soli 2,99€ al mese

Non rimandare più il tuo progetto online: che tu voglia creare un sito web, realizzare un portfolio oppure aprire un piccolo e-commerce, sappi che la nuova promozione Hostinger può fare al caso tuo. Grazie ai maxi sconti fino al 79%, infatti, i piani hosting con dominio incluso (e tanti altri strumenti) partono da soli 2,99 euro al mese, con tre mensilità gratuite.

Tutto incluso: dominio gratuito, certificato SSL e backup automatici

Hostinger, come anticipato, propone diversi piani a seconda del progetto che devi creare. C’è il piano Premium, con tutto il necessario per iniziare, a 2,99 euro al mese (-75%), mentre Business aggiunge alcuni strumenti avanzati per espandere il tuo progetto a 3,99 euro al mese (-79%), Infine, per chi cerca prestazioni elevate, c’è Cloud Startup a 7,99 euro al mese (69%).

Tra i vantaggi inclusi segnaliamo:

Dominio gratuito per 1 anno

Certificato SSL incluso

Backup automatici settimanali

CDN gratuita per massima velocità

È inoltre a disposizione degli utenti un AI Website Builder, che ti permette di creare il tuo sito web con l’Intelligenza Artificiale partendo da una semplice descrizione: layout, immagini e testi vengono generati automaticamente, pronti alla personalizzazione tramite apposito editor drag&drop.

Puoi anche avviare il tuo progetto utilizzando WordPress, uno dei CMS più utilizzati al mondo. Questa promozione Hostinger è perfetta sia per chi vuole lanciare un blog personale, sia per chi ha in mente un progetto freelance, ma anche aziende che desiderano un sito web professionale o un negozio online.

Al momento è una delle offerte hosting più interessanti: approfitta degli sconti fino al 79% su tutti i piani Hostinger disponibili online.