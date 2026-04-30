 Hosting economico con dominio gratis? C'è Hostinger da soli 2,99€ al mese
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Hosting economico con dominio gratis? C'è Hostinger da soli 2,99€ al mese

Hostinger propone piani a partire da 2,99 euro al mese con 3 mesi gratuiti e tutto incluso: risparmi fino al 79%.
Hosting economico con dominio gratis? C'è Hostinger da soli 2,99€ al mese
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Hostinger propone piani a partire da 2,99 euro al mese con 3 mesi gratuiti e tutto incluso: risparmi fino al 79%.

Non rimandare più il tuo progetto online: che tu voglia creare un sito web, realizzare un portfolio oppure aprire un piccolo e-commerce, sappi che la nuova promozione Hostinger può fare al caso tuo. Grazie ai maxi sconti fino al 79%, infatti, i piani hosting con dominio incluso (e tanti altri strumenti) partono da soli 2,99 euro al mese, con tre mensilità gratuite.

Attiva subito il tuo piano Hostinger a partire da 2,99 euro

Tutto incluso: dominio gratuito, certificato SSL e backup automatici

Hostinger, come anticipato, propone diversi piani a seconda del progetto che devi creare. C’è il piano Premium, con tutto il necessario per iniziare, a 2,99 euro al mese (-75%), mentre Business aggiunge alcuni strumenti avanzati per espandere il tuo progetto a 3,99 euro al mese (-79%), Infine, per chi cerca prestazioni elevate, c’è Cloud Startup a 7,99 euro al mese (69%).

Tra i vantaggi inclusi segnaliamo:

  • Dominio gratuito per 1 anno
  • Certificato SSL incluso
  • Backup automatici settimanali
  • CDN gratuita per massima velocità

È inoltre a disposizione degli utenti un AI Website Builder, che ti permette di creare il tuo sito web con l’Intelligenza Artificiale partendo da una semplice descrizione: layout, immagini e testi vengono generati automaticamente, pronti alla personalizzazione tramite apposito editor drag&drop.

Approfitta dei prezzi record di Hostinger

Puoi anche avviare il tuo progetto utilizzando WordPress, uno dei CMS più utilizzati al mondo. Questa promozione Hostinger è perfetta sia per chi vuole lanciare un blog personale, sia per chi ha in mente un progetto freelance, ma anche aziende che desiderano un sito web professionale o un negozio online.

Al momento è una delle offerte hosting più interessanti: approfitta degli sconti fino al 79% su tutti i piani Hostinger disponibili online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
30 apr 2026
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