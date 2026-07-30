Hosting WordPress gestito, VHosting integra l'AI nella creazione del sito

L’intelligenza artificiale è diventata una presenza quasi obbligatoria nelle offerte di hosting, anche quando non è chiaro quale lavoro svolga davvero. Con il nuovo hosting WordPress gestito con AI, VHosting sceglie un perimetro più preciso: usare l’assistente per accelerare la creazione iniziale del sito, senza affidargli la gestione del server.

Cosa fa davvero l’assistente AI

La funzione è integrata in Softaculous, il sistema utilizzato per installare e configurare WordPress. Durante il setup, l’utente descrive la propria attività, indica il tipo di sito da realizzare e specifica gli obiettivi del progetto.

A partire da queste informazioni, l’assistente propone automaticamente una struttura composta da pagine, contenuti iniziali, immagini e layout. Il risultato viene trasferito in WordPress, dove può essere modificato attraverso la normale area di amministrazione.

Non è quindi un sito pronto per la pubblicazione. Testi, organizzazione delle pagine e impostazione grafica devono essere controllati e adattati. Il vantaggio è un altro: evitare di partire da un’installazione vuota e ridurre il tempo impiegato nelle prime decisioni.

Il confine tecnico è netto. L’AI non assegna risorse, non modifica la configurazione del server e non esegue autonomamente interventi sulle prestazioni. È un acceleratore del setup, non il pilota automatico dell’hosting.

Nei piani compare anche una funzione di Protezione BOT AI, destinata a gestire gli accessi dei crawler automatizzati che possono occupare banda e capacità di calcolo. L’intelligenza artificiale assume così due ruoli opposti: aiuta a costruire il sito, ma genera anche traffico che l’infrastruttura deve riconoscere e controllare.

L’infrastruttura sotto l’assistente

Una volta completata la configurazione, la qualità del servizio dipende ancora da rete, server, isolamento delle risorse e procedure di recupero. È qui che l’offerta si allontana dal semplice generatore di siti.

I piani Cloud WordPress utilizzano cluster ad alta affidabilità sul cloud proprietario di VHosting e datacenter situati in Italia. Lo spazio web è basato su SSD NVMe, mentre LiteSpeed e LSCache gestiscono la cache e la distribuzione dei contenuti. Nelle configurazioni Plus è disponibile anche Redis, che riduce le richieste ripetute al database.

Il supporto a HTTP/3-QUIC e TCP-BBR interviene sulla gestione delle connessioni e del trasferimento dei dati. CloudLinux, attraverso l’isolamento LVE, separa invece le risorse assegnate ai singoli account: un consumo anomalo generato da un sito dovrebbe quindi avere un impatto più contenuto sugli altri progetti ospitati nello stesso ambiente.

Per i backup viene utilizzato JetBackup, con copie giornaliere conservate per 30 o 60 giorni in base al piano. A queste si aggiunge una replica oraria su un datacenter remoto, prevista per le procedure di disaster recovery. L’uptime indicato nello SLA è del 99,90% su base annua.

La protezione comprende ImunifyAV+ e ModSecurity. Il provider dispone inoltre delle certificazioni ISO 9001, 14001, 27001, 27017 e 27018 ed è qualificato presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Sono aspetti meno visibili dell’assistente AI. Ma restano quelli che contano quando un sito riceve più traffico del previsto, deve essere ripristinato o incontra un problema di sicurezza.

La gestione: cosa viene tolto dalle mani dell’utente

Il servizio comprende gli aggiornamenti automatici di WordPress e dei plugin, il certificato SSL gratuito, la migrazione gratuita di un sito e il supporto tramite ticket attivo 24 ore su 24.

Le funzionalità sono incluse nei piani di hosting WordPress con AI gestito, disponibili in quattro configurazioni con risorse comprese tra 2 e 3 vCPU, da 2 a 4 GB di RAM e da 10 a 35 GB di spazio web NVMe. Lo spazio dedicato alla posta elettronica è separato da quello utilizzato dal sito.

I prezzi indicati vanno da 47 a 89 euro all’anno, IVA esclusa. Il dominio .it o .eu è incluso gratuitamente per il primo anno, mentre la garanzia varia da 30 a 45 giorni in base al piano scelto.

La gestione non impedisce agli utenti più tecnici di intervenire direttamente. Sono disponibili WP-CLI, Git, Composer, ambienti di staging e strumenti per amministrare i cron job. Un’agenzia o uno sviluppatore mantengono quindi accesso alle funzioni operative, mentre una PMI senza reparto IT può delegare una parte delle attività ricorrenti.

La posizione di VHosting

La scelta di collocare l’intelligenza artificiale nel setup, e non nell’ottimizzazione automatica del server, risponde alla volontà di mantenere separati due ambiti: la preparazione del sito e la gestione dell’infrastruttura:

«Abbiamo scelto di utilizzare l’AI in una fase in cui può ridurre il lavoro ripetitivo senza prendere decisioni al posto dell’utente. L’assistente prepara una prima struttura del sito, ma non interviene autonomamente sul server e non sostituisce il lavoro di sviluppatori, agenzie o professionisti. Allo stesso tempo, per le imprese italiane resta importante sapere dove vengono ospitati i dati e quale soggetto gestisce il servizio. La presenza di datacenter in Italia, insieme a un supporto che conosce il mercato locale, è uno degli elementi con cui un provider italiano può distinguersi dai grandi operatori internazionali»

spiega VHosting.

La collocazione dei datacenter non risolve automaticamente ogni adempimento legato al GDPR, che dipende anche da configurazioni, trattamenti e responsabilità del titolare del sito. Rende però più chiaro dove viene erogato il servizio e accorcia la distanza tra azienda e fornitore.

Il nuovo assetto può essere utile a chi apre siti con frequenza, alle agenzie, ai freelance e alle PMI che non dispongono di un reparto IT interno. È meno adatto a chi cerca uno strumento capace di progettare, pubblicare e amministrare un sito senza intervento umano. In questo caso l’AI serve a partire prima. La gestione quotidiana resta affidata a WordPress, agli utenti e all’infrastruttura.

In collaborazione con VHosting