IONOS è la soluzione perfetta per realizzare il tuo sito e-commerce da 1€ al mese

IONOS offre una serie di pacchetti realizzati a seconda delle tue esigenze che ti permettono di realizzare il tuo sito e-commerce in poco tempo e a partire da solo 1 euro al mese. Hai incluse tantissime funzionalità utili in grado di ridurre il tempo di creazione e capaci di ottimizzare i risultati. Non servono grandi competenze, ma solo idee e voglia di crescere. Cosa stai aspettando? Scegli il pacchetto IONOS che fa per te.

IONOS Plus: il pacchetto per creare un sito e-commerce a 1€ al mese

IONOS Plus è il pacchetto per creare un sito e-commerce più scelto dagli utenti. Oltre alla sua convenienza, grazie al 97% di sconto, con solo 1 euro al mese offre il necessario per realizzare un negozio online personalizzato come si deve. Ecco cosa include:

5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno;

Dominio incluso il 1° anno;

Casella e-mail con 12 GB;

Metodi di pagamento e spedizione integrati;

Vendite su Facebook e Instagram;

Pubblicità su TikTok;

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar;

SiteAnalytics;

Gestione del negozio online tramite app;

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping;

Strumento per prenotazioni online integrato;

Generatore di testi IA.

IONOS Pro: il pacchetto con strumenti SEO integrati

Se cerchi qualcosa di professionale, ideale per creare un sito e-commerce con funzioni aggiuntive e strumenti SEO allora la scelta perfetta è IONOS Pro. Oggi è in offerta al 51% di sconto! Ciò significa che potrai accedere a tutto con soli 32 euro al mese:

10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno;

Dominio incluso il 1° anno;

Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi;

Metodi di pagamento e spedizione integrati;

Vendite su Facebook e Instagram;

Pubblicità su TikTok;

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar;

SiteAnalytics Plus;

Gestione del negozio online tramite app;

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping;

Strumento per prenotazioni online integrato;

Generatore di testi IA;

Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti;

Impostazioni SEO avanzate;

Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard.