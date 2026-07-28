 IONOS è la soluzione perfetta per realizzare il tuo sito e-commerce da 1€ al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

IONOS è la soluzione perfetta per realizzare il tuo sito e-commerce da 1€ al mese

IONOS è la soluzione perfetta se vuoi realizzare il tuo sito e-commerce a partire da 1 euro al mese! Vendere online è facile anche per te.
IONOS è la soluzione perfetta per realizzare il tuo sito e-commerce da 1€ al mese
Informatica Cloud & Hosting
IONOS è la soluzione perfetta se vuoi realizzare il tuo sito e-commerce a partire da 1 euro al mese! Vendere online è facile anche per te.
IONOS - Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

IONOS offre una serie di pacchetti realizzati a seconda delle tue esigenze che ti permettono di realizzare il tuo sito e-commerce in poco tempo e a partire da solo 1 euro al mese. Hai incluse tantissime funzionalità utili in grado di ridurre il tempo di creazione e capaci di ottimizzare i risultati. Non servono grandi competenze, ma solo idee e voglia di crescere. Cosa stai aspettando? Scegli il pacchetto IONOS che fa per te.

Scegli IONOS: fino al 97% di sconto!

IONOS Plus: il pacchetto per creare un sito e-commerce a 1€ al mese

IONOS Plus è il pacchetto per creare un sito e-commerce più scelto dagli utenti. Oltre alla sua convenienza, grazie al 97% di sconto, con solo 1 euro al mese offre il necessario per realizzare un negozio online personalizzato come si deve. Ecco cosa include:

  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno;
  • Dominio incluso il 1° anno;
  • Casella e-mail con 12 GB;
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati;
  • Vendite su Facebook e Instagram;
  • Pubblicità su TikTok;
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar;
  • SiteAnalytics;
  • Gestione del negozio online tramite app;
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping;
  • Strumento per prenotazioni online integrato;
  • Generatore di testi IA.
Scegli IONOS Plus a 1€/me

IONOS Pro: il pacchetto con strumenti SEO integrati

Se cerchi qualcosa di professionale, ideale per creare un sito e-commerce con funzioni aggiuntive e strumenti SEO allora la scelta perfetta è IONOS Pro. Oggi è in offerta al 51% di sconto! Ciò significa che potrai accedere a tutto con soli 32 euro al mese:

  • 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno;
  • Dominio incluso il 1° anno;
  • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi;
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati;
  • Vendite su Facebook e Instagram;
  • Pubblicità su TikTok;
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar;
  • SiteAnalytics Plus;
  • Gestione del negozio online tramite app;
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping;
  • Strumento per prenotazioni online integrato;
  • Generatore di testi IA;
  • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti;
  • Impostazioni SEO avanzate;
  • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard.
Scegli Pro a 32€/me

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple porta tutti i suoi OS alla versione 26.6: focus sulla sicurezza

Apple porta tutti i suoi OS alla versione 26.6: focus sulla sicurezza
Windows 11 key: versioni, costi e convenienza

Windows 11 key: versioni, costi e convenienza
Data center in Lombardia e Piemonte: via libera dal Cdm

Data center in Lombardia e Piemonte: via libera dal Cdm
Apple Maps su veicoli elettrici e self-driving car di Ford

Apple Maps su veicoli elettrici e self-driving car di Ford
Apple porta tutti i suoi OS alla versione 26.6: focus sulla sicurezza

Apple porta tutti i suoi OS alla versione 26.6: focus sulla sicurezza
Windows 11 key: versioni, costi e convenienza

Windows 11 key: versioni, costi e convenienza
Data center in Lombardia e Piemonte: via libera dal Cdm

Data center in Lombardia e Piemonte: via libera dal Cdm
Apple Maps su veicoli elettrici e self-driving car di Ford

Apple Maps su veicoli elettrici e self-driving car di Ford
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 lug 2026
Link copiato negli appunti