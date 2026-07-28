Il momento giusto per passare al nuovo Office: Office 2024 Pro a 19,99 € e Office 2021 Home & Business per Mac in offerta

Per chi cerca una suite Office completa da utilizzare su un PC Windows senza costi ricorrenti, Office 2024 Pro a 19,99 € rappresenta una soluzione conveniente. Permette di evitare i pagamenti periodici di Microsoft 365, mantenendo le applicazioni di produttività usate ogni giorno. Che si tratti di creare fogli di calcolo, scrivere documenti, preparare presentazioni o gestire la posta elettronica, l’esperienza è pensata per un utilizzo stabile nel tempo. La suite include anche la modalità scura ed è ottimizzata per funzionare su un’ampia gamma di configurazioni hardware, senza abbonamento.

Perché il prezzo è molto più basso rispetto ai 249 € di listino? La ragione è la promozione speciale di Godeal24, Software Crazy Sale. Oltre a Office 2024 Pro, l’iniziativa consente di acquistare Office 2021 Home & Business per Mac a 49,99 €, con disponibilità indicata come limitata.

Chi utilizza ancora Office 2019 su Mac dispone ormai di una versione arrivata alla fase finale del proprio ciclo di supporto.

Il passaggio a Office 2021 Home & Business per Mac consente di continuare a lavorare senza interruzioni, con una suite pienamente funzionale e aggiornata tramite patch. Entrambe le offerte riguardano licenze digitali con consegna immediata via email. Per ridurre il rischio di problemi di compatibilità o sicurezza, può essere utile valutare l’aggiornamento prima che diventi necessario.

Office originale a prezzo promozionale: le offerte sulle licenze perpetue

Non è necessario acquistare nuovo hardware per aggiornare il sistema operativo e migliorare sicurezza e funzionalità. Una licenza Windows 11 Pro può offrire gran parte delle novità software richieste, con un costo promozionale contenuto. Godeal24 indica Windows 11 Pro a circa 12 €, rispetto a un prezzo di listino di 199 €, per un periodo limitato.

Windows 11 Pro a prezzo promozionale: licenze a partire da 12,25 €

Office e Windows in bundle a prezzo promozionale (codice coupon “SGO62”)

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 si presenta come una piattaforma specializzata nella vendita di licenze software Microsoft. Secondo quanto dichiarato dal negozio, le chiavi sono originali, prevedono l’attivazione permanente e sono coperte da garanzia. Gli ordini vengono consegnati digitalmente via email in pochi minuti, senza spedizione fisica. L’assistenza clienti offre supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, insieme a un servizio post-vendita continuativo. Il sito segnala inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata sulle recensioni di migliaia di acquirenti verificati. Prima dell’acquisto è comunque consigliabile controllare compatibilità, condizioni di licenza e termini della promozione.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

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