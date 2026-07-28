Il momento giusto per passare al nuovo Office: Office 2024 Pro a 19,99 € e Office 2021 Home & Business per Mac in offerta

Per chi cerca una suite Office completa da utilizzare su un PC Windows senza costi ricorrenti, Office 2024 Pro a 19,99 € rappresenta una soluzione conveniente. Permette di evitare i pagamenti periodici di Microsoft 365, mantenendo le applicazioni di produttività usate ogni giorno. Che si tratti di creare fogli di calcolo, scrivere documenti, preparare presentazioni o gestire la posta elettronica, l’esperienza è pensata per un utilizzo stabile nel tempo. La suite include anche la modalità scura ed è ottimizzata per funzionare su un’ampia gamma di configurazioni hardware, senza abbonamento.
Perché il prezzo è molto più basso rispetto ai 249 € di listino? La ragione è la promozione speciale di Godeal24, Software Crazy Sale. Oltre a Office 2024 Pro, l’iniziativa consente di acquistare Office 2021 Home & Business per Mac a 49,99 €, con disponibilità indicata come limitata.
Chi utilizza ancora Office 2019 su Mac dispone ormai di una versione arrivata alla fase finale del proprio ciclo di supporto.
Il passaggio a Office 2021 Home & Business per Mac consente di continuare a lavorare senza interruzioni, con una suite pienamente funzionale e aggiornata tramite patch. Entrambe le offerte riguardano licenze digitali con consegna immediata via email. Per ridurre il rischio di problemi di compatibilità o sicurezza, può essere utile valutare l’aggiornamento prima che diventi necessario.
Office originale a prezzo promozionale: le offerte sulle licenze perpetue
- Office 2024 Pro Plus – licenza per 1 PC – 19,99 €
- Office 2024 Pro Plus – licenza per 3 PC – 49,99 € (16,66 €/PC)
- Office 2021 Pro Plus – licenza per 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus – pacchetto da 2 licenze – 54,25 € (27,13 €/licenza)
- Office 2021 Pro Plus – pacchetto da 3 licenze – 76,25 € (25,42 €/licenza)
- Office 2021 Pro Plus – licenza per 5 PC – 124 € (24,80 €/PC)
- Office 2021 Home & Business per Mac – 49,99 €
- Office 2019 Pro Plus – licenza per 1 PC – 24,75 €
- Office 2024 Home per PC/Mac – 119,99 €
- Office 2024 Home & Business per PC/Mac – 209,99 €
Non è necessario acquistare nuovo hardware per aggiornare il sistema operativo e migliorare sicurezza e funzionalità. Una licenza Windows 11 Pro può offrire gran parte delle novità software richieste, con un costo promozionale contenuto. Godeal24 indica Windows 11 Pro a circa 12 €, rispetto a un prezzo di listino di 199 €, per un periodo limitato.
Windows 11 Pro a prezzo promozionale: licenze a partire da 12,25 €
- Windows 11 Professional – licenza – 12,25 €
- Windows 11 Professional – pacchetto da 2 licenze – 24,25 € (12,13 €/licenza)
- Windows 11 Professional – pacchetto da 3 licenze – 35,25 € (11,75 €/licenza)
- Windows 11 Professional – pacchetto da 5 licenze – 53,25 € (10,65 €/licenza)
- Windows 11 Home – licenza – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Windows 10 Professional – licenza – 8,25 €
- Windows 10 Home – licenza – 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Office e Windows in bundle a prezzo promozionale (codice coupon “SGO62”)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – bundle – 31,25 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – bundle – 31,15 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – bundle – 37,59 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – bundle – 37,99 €
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
- Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
Altri software in promozione
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Office 9 – 30,99 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- EaseUS Video Downloader – licenza perpetua – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento di 1 mese – 13,93 €
- Internet Download Manager – 1 PC / licenza perpetua – 21,99 €
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 si presenta come una piattaforma specializzata nella vendita di licenze software Microsoft. Secondo quanto dichiarato dal negozio, le chiavi sono originali, prevedono l’attivazione permanente e sono coperte da garanzia. Gli ordini vengono consegnati digitalmente via email in pochi minuti, senza spedizione fisica. L’assistenza clienti offre supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, insieme a un servizio post-vendita continuativo. Il sito segnala inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata sulle recensioni di migliaia di acquirenti verificati. Prima dell’acquisto è comunque consigliabile controllare compatibilità, condizioni di licenza e termini della promozione.
Contatti Godeal24: service@godeal24.com
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