Cloud a vita senza abbonamento con Internxt all'85% di sconto

Perché continuare a buttare soldi in costosi abbonamenti quando con Internxt hai il tuo spazio cloud a vita senza abbonamento! Non perdere altro tempo. Scegli il tuo piano all’85% di sconto. Si tratta di un’ottima promozione che non solo ti permette di risparmiare, ma anche di includere funzionalità di sicurezza in grado di proteggere i tuoi contenuti multimediali e i tuoi dispositivi a un costo una tantum.

Tutti e tre i piani includono una prova gratuita di 30 giorni che ti permette di testarne la qualità e l’efficienza. Inoltre, hai a tua disposizione una crittografia post-quantistica in grado di proteggere tutti i tuoi file. Internxt assicura anche una crittografia a conoscenza zero. Questo significa che solo tu conosci cosa carichi nel cloud. Puoi anche attivare l’autenticazione a due fattori, il backup automatico del computer e la condivisione protetta da password di file o cartelle.

Inoltre, ogni piano del tuo cloud a vita di Internxt include anche un potente antivirus e una VPN crittografata, tutto questo senza abbonamento. E se scegli il Piano a Vita Premium o Ultimate ha altre funzionalità aggiuntive che rendono il tuo acquisto un vero e proprio bottino di produttività e ottimizzazione oltre che di sicurezza.

Cloud a vita: i piani Internxt in offerta speciale senza abbonamento

Ecco i tre piani di cloud a vita con Internxt in offerta speciale all’85% di sconto senza abbonamento.

Scegli Essential a soli 285 euro, invece di 1000 euro. Hai incluso:

1TB di spazio di archiviazione crittografato

di spazio di archiviazione crittografato Prova gratuita di 30 giorni

Crittografia post-quantistica

Crittografia a conoscenza zero

Autenticazione a due fattori

Backup del computer

Condivisione file protetta da password

VPN crittografata

Antivirus

Scegli Premium a soli 435 euro, invece di 2000 euro. Hai incluso:

3TB di spazio di archiviazione crittografato

di spazio di archiviazione crittografato Prova gratuita di 30 giorni

Crittografia post-quantistica

Crittografia a conoscenza zero

Autenticazione a due fattori

Backup del computer

Condivisione file protetta da password

Invita, condividi e collabora

Versioning dei file

VPN crittografata

Antivirus

Cleaner

Meet

Scegli Ultimate a soli 585 euro, invece di 3000 euro. Hai incluso:

5TB di spazio di archiviazione crittografato

di spazio di archiviazione crittografato Prova gratuita di 30 giorni

Crittografia post-quantistica

Crittografia a conoscenza zero

Autenticazione a due fattori

Backup del computer

Condivisione file protetta da password

Invita, condividi e collabora

Versioning dei file

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Supporto CLI e WebDav

Supporto NAS e Rclone

VPN crittografata

Antivirus

Cleaner

Meet

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