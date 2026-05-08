 Cloud a vita senza abbonamento con Internxt all'85% di sconto
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Cloud a vita senza abbonamento con Internxt all'85% di sconto

Grazie a Internxt puoi scegliere la soluzione perfetta per ottenere il tuo cloud a vita senza abbonamento in offerta all'85% di sconto.
Cloud a vita senza abbonamento con Internxt all'85% di sconto
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Grazie a Internxt puoi scegliere la soluzione perfetta per ottenere il tuo cloud a vita senza abbonamento in offerta all'85% di sconto.
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Perché continuare a buttare soldi in costosi abbonamenti quando con Internxt hai il tuo spazio cloud a vita senza abbonamento! Non perdere altro tempo. Scegli il tuo piano all’85% di sconto. Si tratta di un’ottima promozione che non solo ti permette di risparmiare, ma anche di includere funzionalità di sicurezza in grado di proteggere i tuoi contenuti multimediali e i tuoi dispositivi a un costo una tantum.

Scegli il piano a vita Internxt perfetto per te

Tutti e tre i piani includono una prova gratuita di 30 giorni che ti permette di testarne la qualità e l’efficienza. Inoltre, hai a tua disposizione una crittografia post-quantistica in grado di proteggere tutti i tuoi file. Internxt assicura anche una crittografia a conoscenza zero. Questo significa che solo tu conosci cosa carichi nel cloud. Puoi anche attivare l’autenticazione a due fattori, il backup automatico del computer e la condivisione protetta da password di file o cartelle.

Inoltre, ogni piano del tuo cloud a vita di Internxt include anche un potente antivirus e una VPN crittografata, tutto questo senza abbonamento. E se scegli il Piano a Vita Premium o Ultimate ha altre funzionalità aggiuntive che rendono il tuo acquisto un vero e proprio bottino di produttività e ottimizzazione oltre che di sicurezza.

Cloud a vita: i piani Internxt in offerta speciale senza abbonamento

Ecco i tre piani di cloud a vita con Internxt in offerta speciale all’85% di sconto senza abbonamento.

Scegli Essential a soli 285 euro, invece di 1000 euro. Hai incluso:

  • 1TB di spazio di archiviazione crittografato
  • Prova gratuita di 30 giorni
  • Crittografia post-quantistica
  • Crittografia a conoscenza zero
  • Autenticazione a due fattori
  • Backup del computer
  • Condivisione file protetta da password
  • VPN crittografata
  • Antivirus
Acquista Essential

Scegli Premium a soli 435 euro, invece di 2000 euro. Hai incluso:

  • 3TB di spazio di archiviazione crittografato
  • Prova gratuita di 30 giorni
  • Crittografia post-quantistica
  • Crittografia a conoscenza zero
  • Autenticazione a due fattori
  • Backup del computer
  • Condivisione file protetta da password
  • Invita, condividi e collabora
  • Versioning dei file
  • VPN crittografata
  • Antivirus
  • Cleaner
  • Meet
Acquista Premium

Scegli Ultimate a soli 585 euro, invece di 3000 euro. Hai incluso:

  • 5TB di spazio di archiviazione crittografato
  • Prova gratuita di 30 giorni
  • Crittografia post-quantistica
  • Crittografia a conoscenza zero
  • Autenticazione a due fattori
  • Backup del computer
  • Condivisione file protetta da password
  • Invita, condividi e collabora
  • Versioning dei file
  • Foto Prossimamente
  • Supporto CLI e WebDav
  • Supporto NAS e Rclone
  • VPN crittografata
  • Antivirus
  • Cleaner
  • Meet
  • Mail Prossimamente
Acquista Ultimate

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Pubblicato il 8 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 mag 2026
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