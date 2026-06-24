Firefox 152.0.2: arriva una nuova patch per bug e prestazioni

A meno di una settimana dalla correzione dei crash sui processori Intel Raptor Lake con la versione 152.0.1, Mozilla rilascia un nuovo aggiornamento. Firefox 152.0.2 risolve quattro bug legati alla traduzione dell’interfaccia, alla riproduzione video e alle prestazioni su siti che utilizzano in modo intensivo la crittografia, come Proton Drive.

Mozilla rilascia un’altra patch per Firefox, le correzioni

L’aggiornamento interviene su più fronti: corregge le intestazioni delle Impostazioni che in alcune lingue mostravano testo non tradotto e risolve un bug che impediva alla Nuova Scheda di aggiornarsi alla lingua del browser. È stata eliminata anche una regressione che bloccava la riproduzione di alcuni video MP4, Infine, è stato corretto un bug che rallentava i siti con uso intensivo di crittografia e decrittografia, come Proton Drive

Come aggiornare

Firefox 152.0.2 è disponibile sull’FTP di Mozilla. Le installazioni esistenti riceveranno l’aggiornamento nelle prossime ore. Presto anche sul sito ufficiale e sul Microsoft Store.

La versione 152 di Firefox, rilasciata a inizio mese, ha portato un restyling delle impostazioni con un’interfaccia più chiara, il supporto al formato JPEG XL, miglioramenti alla modalità privata e una nuova opzione per silenziare le schede tramite il comando “mute” nella barra degli indirizzi.

Mozilla ha anche pubblicato la roadmap con il design Nova, una nuova interfaccia più moderna, focalizzata sugli strumenti di privacy come la VPN integrata. Chi è curioso può già abilitare la nuova UI seguendo le istruzioni sul blog Mozilla.