 Firefox 152: nuova pagina delle impostazioni su desktop
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Firefox 152: nuova pagina delle impostazioni su desktop

La principale novità di Firefox 152 per Windows, macOS e Linux è il restyling totale della pagina delle impostazioni che semplifica la ricerca.
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La principale novità di Firefox 152 per Windows, macOS e Linux è il restyling totale della pagina delle impostazioni che semplifica la ricerca.
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Insieme alla VPN gratuita fino al 31 agosto, Mozilla ha annunciato altre novità per Firefox 152. Gli utenti che usano la versione per desktop (Windows, macOS e Linux) troveranno una pagina delle impostazioni completamente aggiornata per semplificare la ricerca delle singole opzioni. L’azienda ha svelato anche la roadmap con le funzionalità in arrivo nei prossimi mesi.

Principali novità di Firefox 152

La pagina delle impostazioni di Firefox 151 è suddivisa in otto sezioni principali: Generale, Pagina iniziale, Ricerca, Privacy e sicurezza, Sincronizzazione, Controlli AI, Firefox Labs e Altro da Mozilla. Con il passare del tempo sono diventate più affollate, quindi è difficile trovare subito le opzioni desiderate. In particolare, la sezione Generale è troppo lunga.

In Firefox 152 sono state riorganizzate le opzioni e spostate in sezioni dedicate. È aumentato il loro numero (ora sono 15), ma gli utenti possono vedere facilmente quelle con le opzioni cercate, tra cui Account e sincronizzazione, Pagina iniziale e avvio, Ricerca, Privacy e sicurezza, Password, Aspetto, Lingue e Download. L’elenco dettagliato è in questa pagina.

Nella finestra di navigazione anonima è possibile disattivare temporaneamente il blocco dei tracker per una scheda se il sito non viene visualizzato correttamente. Su Windows e Linux è possibile invece copiare i link usando la voce nel menu contestuale di una scheda (tasto destro del mouse). Nella sezione Firefox Labs delle impostazioni è stato inoltre aggiunto il supporto sperimentale per il formato JPEG XL.

Nella versioni mobile di Firefox 152 è disponibile un widget che permette di seguire i risultati in diretta dei Mondiali di calcio 2026. Su iOS è supportata la traduzione on-device delle pagine, mentre su Android è presente la condivisione dei file PDF.

In base alla roadmap pubblicata da Mozilla, tra le novità in arrivo ci sono la VPN gratuita sui dispositivi mobile e miglioramenti per la modifica dei PDF. Entro fine anno arriverà la nuova interfaccia Project Nova.

Fonte: Mozilla

Pubblicato il 16 giu 2026

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Luca Colantuoni
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16 giu 2026
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