 Firefox regala una VPN gratuita e illimitata per l'estate
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Firefox regala una VPN gratuita e illimitata per l'estate

C'è la possibilità di utilizzare la VPN integrata in Firefox senza alcun limite nel traffico dati, fino al 31 agosto: il regalo di Mozilla.
Firefox regala una VPN gratuita e illimitata per l'estate
Sicurezza VPN
C'è la possibilità di utilizzare la VPN integrata in Firefox senza alcun limite nel traffico dati, fino al 31 agosto: il regalo di Mozilla.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Mozilla ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che, da qui alla fine dell’estate, si metteranno in viaggio: fino al 31 agosto offrirà l’accesso gratuito e illimitato alla VPN integrata in Firefox. Inoltre, sarà possibile scegliere fra un totale di 28 location alle quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato (anziché 5 come sempre).

VPN gratuita illimitata con Firefox, per l’estate

A partire dall’1 settembre, tornerà il tetto massimo dei 50 GB mensili per la banda utilizzabile. E la scelta dei paesi verrà ridotta a quella standard. L’obiettivo è garantire un’adeguata protezione di dati e privacy durante le vacanze, anche quando ci si collega alle reti Wi-Fi di aeroporti, stazioni, hotel e ristoranti, spesso poco sicure.

La VPN di Firefox rimarrà illimitata fino a fine agosto

Abbiamo appena effettuato un rapido test con la versione desktop di Firefox, aggiornata all’ultima release. Non risulta ancora possibile accedere alla VPN gratuita in modo illimitato. Quasi certamente la novità è in fase di rollout e raggiungerà presto tutti gli utenti.

C’è anche l’Italia nella lista dei paesi per i quali Mozilla offre una connessione senza spese. Gli altri sono Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Thailandia, Norvegia, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti. Il sito ufficiale ne elenca 26 e non 28 come scritto in precedenza.

A conti fatti, nell’ottica di Mozilla è un’occasione per promuovere l’utilizzo del suo browser, sfruttando l’attrattiva di una VPN gratuita e senza limiti per far conoscere il software di navigazione a chi non lo ha mai provato. Ricordiamo che è in arrivo un profondo restyling dell’interfaccia con l’iniziativa battezzata Project Nova, su Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

A proposito di Virtual Private Network, vi invitiamo a leggere il nostro reportage dalla sede di NordVPN e il test di HakunaVPN. Quest’ultimo è il nuovo servizio premium appena lanciato da Aruba.

Fonte: The Mozilla Blog

Pubblicato il 16 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Migliori VPN per Mondiali di Calcio 2026: Streaming Veloce e Sicuro

Migliori VPN per Mondiali di Calcio 2026: Streaming Veloce e Sicuro
Migliori VPN del 2026: Confronto Prezzi e Offerte

Migliori VPN del 2026: Confronto Prezzi e Offerte
Nuova VPN? Con Surfshark in offerta (-85%) scegliere quella giusta è più facile

Nuova VPN? Con Surfshark in offerta (-85%) scegliere quella giusta è più facile
Abbiamo provato la VPN di Aruba: come funziona HakunaVPN

Abbiamo provato la VPN di Aruba: come funziona HakunaVPN
Migliori VPN per Mondiali di Calcio 2026: Streaming Veloce e Sicuro

Migliori VPN per Mondiali di Calcio 2026: Streaming Veloce e Sicuro
Migliori VPN del 2026: Confronto Prezzi e Offerte

Migliori VPN del 2026: Confronto Prezzi e Offerte
Nuova VPN? Con Surfshark in offerta (-85%) scegliere quella giusta è più facile

Nuova VPN? Con Surfshark in offerta (-85%) scegliere quella giusta è più facile
Abbiamo provato la VPN di Aruba: come funziona HakunaVPN

Abbiamo provato la VPN di Aruba: come funziona HakunaVPN
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 giu 2026
Link copiato negli appunti