Firefox regala una VPN gratuita e illimitata per l'estate

Mozilla ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che, da qui alla fine dell’estate, si metteranno in viaggio: fino al 31 agosto offrirà l’accesso gratuito e illimitato alla VPN integrata in Firefox. Inoltre, sarà possibile scegliere fra un totale di 28 location alle quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato (anziché 5 come sempre).

VPN gratuita illimitata con Firefox, per l’estate

A partire dall’1 settembre, tornerà il tetto massimo dei 50 GB mensili per la banda utilizzabile. E la scelta dei paesi verrà ridotta a quella standard. L’obiettivo è garantire un’adeguata protezione di dati e privacy durante le vacanze, anche quando ci si collega alle reti Wi-Fi di aeroporti, stazioni, hotel e ristoranti, spesso poco sicure.

Abbiamo appena effettuato un rapido test con la versione desktop di Firefox, aggiornata all’ultima release. Non risulta ancora possibile accedere alla VPN gratuita in modo illimitato. Quasi certamente la novità è in fase di rollout e raggiungerà presto tutti gli utenti.

C’è anche l’Italia nella lista dei paesi per i quali Mozilla offre una connessione senza spese. Gli altri sono Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Thailandia, Norvegia, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti. Il sito ufficiale ne elenca 26 e non 28 come scritto in precedenza.

A conti fatti, nell’ottica di Mozilla è un’occasione per promuovere l’utilizzo del suo browser, sfruttando l’attrattiva di una VPN gratuita e senza limiti per far conoscere il software di navigazione a chi non lo ha mai provato. Ricordiamo che è in arrivo un profondo restyling dell’interfaccia con l’iniziativa battezzata Project Nova, su Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

A proposito di Virtual Private Network, vi invitiamo a leggere il nostro reportage dalla sede di NordVPN e il test di HakunaVPN. Quest’ultimo è il nuovo servizio premium appena lanciato da Aruba.