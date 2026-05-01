Con pCloud: fino a 10 TB di spazio cloud a vita senza abbonamenti

Come fare per avere un archivio digitale personale, sicuro e senza costi ricorrenti? Basta affidarsi ad un servizio come quello offerto da pCloud, piattaforma che propone un modello diverso rispetto ai classici servizi in abbonamento.

Con un unico pagamento si ottiene uno spazio cloud utilizzabile senza limiti di tempo, con diverse capacità disponibili. L’offerta propone piani da 500 GB, 2 TB e fino a 10 TB: in questo momento tutti i piani sono in super sconto. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include lo storage di pCloud.

Le caratteristiche tecniche del cloud storage di pCloud

Ecco quali sono le caratteristiche tecniche principali dei piani pCloud:

Server certificati situati in Svizzera e regolati da normative severe in materia di privacy;

e regolati da normative severe in materia di privacy; Trasferimenti protetti tramite protocolli TLS/SSL ;

; Archiviazione con crittografia AES a 256 bit.

Non sono previsti limiti sulle dimensioni dei file né sulla velocità di upload e download, e in caso di errori è possibile recuperare contenuti eliminati o tornare a versioni precedenti fino a 30 giorni indietro.

L’applicazione desktop consente di lavorare sui file archiviati nel cloud come se fossero salvati sul computer, senza occupare spazio sul disco. È inoltre disponibile la modalità offline, utile per continuare a operare anche senza connessione: una volta ristabilito il collegamento, tutte le modifiche vengono sincronizzate automaticamente tra i dispositivi.

Attraverso l’interfaccia web e le app mobili è possibile anche riprodurre contenuti multimediali grazie a un player integrato per musica e video, con la possibilità di creare playlist o guardare file in streaming direttamente online.

Ampio spazio anche alla condivisione: si possono generare link protetti da password, creare cartelle condivise per lavorare in gruppo oppure invitare altre persone a caricare file tramite apposite richieste.

Per approfittare delle promozioni in corso basta andare sul sito di pCloud.