Sito web gratis per un anno: con IONOS hai anche dominio e AI inclusi

Trasforma un’idea in un progetto concreto. Con IONOS è più facile a farsi, che a dirsi: il website builder con tanti strumenti, dominio e Intelligenza Artificiale è ancora gratis per il primo anno, con un risparmio concreto di 216 euro complessivamente. È perfetto per chi vuole lanciare un sito web o un negozio online senza costi iniziali.

IONOS Website Builder: il tuo progetto online a costo zero per 12 mesi

Il Website Builder IONOS è la soluzione completa per creare e gestire un sito web anche quando non hai le competenza tecniche per farlo. L’editor, infatti, è progettato per essere intuitivo e puoi costruire in autonomia ogni pagina senza fatica grazie agli strumenti di editing inclusi.

Nel pacchetto, poi, troviamo tutta una serie di funzionalità utilissime per chi inizia: dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL, una casella e-mail professionale da 12 GB e moltissimo altro. Inoltre, puoi gestire tutto tramite un’unica interfaccia: controlli progetti, monitori i tuoi progressi e ricevi suggerimenti utili.

Puoi scegliere di creare il tuo progetto in autonomia, oppure di affidarti all’Intelligenza Artificiale integrata nel website builder: il generatore di siti web AI ti permette di creare la struttura del tuo nuovo sito web in pochissimo tempo. Sono disponibili diversi strumenti: il generatore di testo AI, lo strumento di ottimizzazione dei contenuti, il generatore SEO AI e quello di creazione automatica di immagini e palette di colori.

Tutte le sezioni create con IONOS sono responsive, progettate da esperti di web design e ottimizzate per tutti i dispositivi. Non mancano, poi, impostazioni SEO integrate e la possibilità di aggiungere un negozio online, con tanto di opzioni di pagamento e spedizione. Inoltre, il tuo progetto non avrà alcuna pubblicità al suo interno. Se hai difficoltà, puoi sempre chiedere l’aiuto di un consulente personale.

Avvia il tuo nuovo sito web senza costi: IONOS è gratis per il primo anno, dopodiché si rinnova a 18 euro al mese. Puoi comunque sempre disdire l’abbonamento prima del rinnovo, se lo desideri.