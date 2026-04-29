 Sito web gratis per un anno: con IONOS hai anche dominio e AI inclusi
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Sito web gratis per un anno: con IONOS hai anche dominio e AI inclusi

Lancia il tuo sito web con IONOS, è gratis per il primo anno e include dominio, e-mail, certificato SSL e strumenti di Intelligenza Artificiale.
Sito web gratis per un anno: con IONOS hai anche dominio e AI inclusi
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Lancia il tuo sito web con IONOS, è gratis per il primo anno e include dominio, e-mail, certificato SSL e strumenti di Intelligenza Artificiale.

Trasforma un’idea in un progetto concreto. Con IONOS è più facile a farsi, che a dirsi: il website builder con tanti strumenti, dominio e Intelligenza Artificiale è ancora gratis per il primo anno, con un risparmio concreto di 216 euro complessivamente. È perfetto per chi vuole lanciare un sito web o un negozio online senza costi iniziali.

Dall’idea alla realtà: attiva IONOS gratis per un anno

IONOS Website Builder: il tuo progetto online a costo zero per 12 mesi

Il Website Builder IONOS è la soluzione completa per creare e gestire un sito web anche quando non hai le competenza tecniche per farlo. L’editor, infatti, è progettato per essere intuitivo e puoi costruire in autonomia ogni pagina senza fatica grazie agli strumenti di editing inclusi.

Nel pacchetto, poi, troviamo tutta una serie di funzionalità utilissime per chi inizia: dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL, una casella e-mail professionale da 12 GB e moltissimo altro. Inoltre, puoi gestire tutto tramite un’unica interfaccia: controlli progetti, monitori i tuoi progressi e ricevi suggerimenti utili.

Puoi scegliere di creare il tuo progetto in autonomia, oppure di affidarti all’Intelligenza Artificiale integrata nel website builder: il generatore di siti web AI ti permette di creare la struttura del tuo nuovo sito web in pochissimo tempo. Sono disponibili diversi strumenti: il generatore di testo AI, lo strumento di ottimizzazione dei contenuti, il generatore SEO AI e quello di creazione automatica di immagini e palette di colori.

Zero costi iniziali: lancia il tuo sito con IONOS

Tutte le sezioni create con IONOS sono responsive, progettate da esperti di web design e ottimizzate per tutti i dispositivi. Non mancano, poi, impostazioni SEO integrate e la possibilità di aggiungere un negozio online, con tanto di opzioni di pagamento e spedizione. Inoltre, il tuo progetto non avrà alcuna pubblicità al suo interno. Se hai difficoltà, puoi sempre chiedere l’aiuto di un consulente personale.

Avvia il tuo nuovo sito web senza costi: IONOS è gratis per il primo anno, dopodiché si rinnova a 18 euro al mese. Puoi comunque sempre disdire l’abbonamento prima del rinnovo, se lo desideri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
29 apr 2026
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