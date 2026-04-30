 Fino a -700€ sui piani a vita di pCloud: cloud storage per sempre
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Fino a -700€ sui piani a vita di pCloud: cloud storage per sempre

Risparmia ora e non pensarci mai più: i piani a vita per lo storage su pCloud sono in forte sconto, non lasciarti sfuggire l'occasione.
Fino a -700€ sui piani a vita di pCloud: cloud storage per sempre
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Risparmia ora e non pensarci mai più: i piani a vita per lo storage su pCloud sono in forte sconto, non lasciarti sfuggire l'occasione.

Non impazzire tra pendrive, hard disk e SSD correndo il rischio di perdere tutto: approfitta dei forti sconti sugli abbonamenti a vita di pCloud, per una soluzione di cloud storage che sarà per sempre tua, senza bisogno di dover continuamente rinnovare la sottoscrizione. Non ci sono limiti nelle dimensioni dei file da caricare, è possibile recuperare quelli eliminati fino a 30 giorni e la protezione con password permette di condividerli in modo semplice e sicuro.

Risparmia con lo storage su pCloud

Risparmia sullo storage con le promo di pCloud

Non è solo uno spazio in un data center da riempire. Include molte funzionalità avanzate come un player multimediale per riprodurre audio e video in streaming su ogni dispositivo, il supporto ai backup automatici e periodici e l’importazione da altri servizi (Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Foto). L’utilizzo è consentito da qualsiasi schermo: smartphone, tablet, computer desktop e laptop. Per saperne di più visita il sito ufficiale.

La promozione sui piani a vita di pCloud

Hai la possibilità di attivare un abbonamento a vita con sconti fino a 700 euro, a seconda della formula scelta. Ad esempio, con Premium avrai a disposizione 500 GB in cui archiviare ciò che vorrai. Non è abbastanza? Ci son le opzioni Premium Plus che arriva a 2 TB e Ultra che si spinge fino a 10 TB, per i più esigenti. E la garanzia soddisfatti o rimborsati ti permetterà eventualmente di recuperare la spesa entro 14 giorni.

Risparmia con lo storage su pCloud

Sono già oltre 21 milioni gli utenti che hanno scelto di affidarsi a pCloud, da oltre 130 paesi nel mondo, caricando quasi 1.000 miliardi di file. La privacy e la sicurezza dei dati sono altri due punti di forza: scegli tu dove eseguire l’upload di documenti e contenuti, se su server in Europa o negli USA. L’azienda ha sede in Svizzera e rispetta gli standard più rigorosi.

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Pubblicato il 30 apr 2026

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Davide Tommasi
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30 apr 2026
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