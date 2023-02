Windows 11: Microsoft migliorerà la taskbar

Microsoft ha deciso di apportare diversi miglioramenti alla barra delle applicazioni di Windows 11. Gli utenti potranno sfruttare alcune opzioni di personalizzazione per avere una taskbar più pulita o minimalista, oltre ad una versione ottimizzata per i tablet. Le novità dovrebbero essere incluse nell’aggiornamento Moment 2 previsto tra marzo e aprile. L’azienda di Redmond ha intanto corretto il bug relativo ai dispositivi non compatibili.

Novità per la taskbar (ma rimane fissa)

Uno dei principali cambiamenti (in negativo) apportati da Microsoft nel passaggio da Windows 10 a Windows 11 riguarda la barra delle applicazioni. Sono state eliminate tutte le varie voci che comparivano nel menu contestuale, lasciando solo quella che permette di accedere alle impostazioni. Successivamente è stato aggiunto il collegamento al Task Manager (Gestione attività). Gli utenti hanno notato inoltre che non può essere spostata, ma rimane fissa nella parte inferiore del desktop.

Nelle ultime build preliminari riservate agli iscritti al programma Insider sono presenti riferimenti ad alcune novità. Una funzionalità permette di nascondere data e orario dalla barra delle applicazioni (nell’angolo inferiore destro). Un’altra consente di spostare le icone nel sistem tray o di disattivare completamente il menu flyout.

Coming to Windows 11 in March: Seconds support in taskbar clock, new Task Manager features, modern system tray and more #Windows11 pic.twitter.com/Vj7551NVlp — Mayank Parmar (@mayank_jee) February 26, 2023

È prevista infine l’aggiunta dei secondi all’orologio e un nuovo box di ricerca nella barra delle applicazioni. L’aggiornamento Moment 2 dovrebbe essere rilasciato come opzionale a fine marzo e insieme alle patch di sicurezza (quindi obbligatorio) l’11 aprile.

Dopo aver verificato la disponibilità di aggiornamenti con Windows Update, diversi utenti con PC Windows 10 non compatibile hanno notato un banner che invita ad installare Windows 11. Microsoft ha ora confermato che si è trattato di un errore lato server. Il problema è stato risolto entro 48 ore.

