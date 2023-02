Windows 11 build 22623.1325: nuovi widget in arrivo

Dopo aver annunciato la build 25300 per il canale Dev, Microsoft ha rilasciato la build 22623.1325 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Questa versione preliminare include nuovi widget e miglioramenti per il menu Start, oltre ai tradizionali bug fix. La build 22000.1639, disponibile nel canale Release Preview, riguarda invece la versione originale di Windows 11 e include una sola novità.

Novità della build 22623.1325

Utilizzando il Windows App SDK 1.2, gli sviluppatori possono creare widget per le app di terze parti che verrà mostrati nella widget board insieme a quelli di Microsoft. Questa novità è stata introdotta inizialmente nelle build per il canale Dev. Ora è disponibile anche nel canale Beta del programma Insider.

Gli iscritti possono quindi cliccare il pulsante + (in alto a destra) nella widget board per aggiungere i widget di Messenger, Spotify, Phone Link e Xbox (ovviamente se sono installate le relative app).

La secondo novità riguarda il menu Start. Microsoft ha migliorato i suggerimenti dei contenuti tramite intelligenza artificiale per i dispositivi aziendali aggiunto ad Azure Active Directory. In pratica verranno mostrati i documenti più rilevanti per velocizzare alcune attività di lavoro.

L’unica novità inclusa nella build 22000.1639 del canale Release Preview di Windows 11 21H1 è la funzionalità di auto-apprendimento avanzato per il riconoscimento facciale. Microsoft ha inoltre risolto numerosi bug. Questa versione sarà presto disponibile a tutti attraverso il tradizionale aggiornamento cumulativo mensile.

