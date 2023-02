Windows 11 build 25300: live caption in italiano

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 25300 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La principale novità è rappresentata dal supporto di altre lingue per la funzionalità Live Caption (sottotitoli in tempo reale). L’azienda di Redmond ha inoltre avviato i test per migliorare gli Snap layout. Una nuova opzione, non indicata nel post ufficiale, consente di terminare un processo direttamente dalla barra delle applicazioni.

Live caption anche in italiano

La funzionalità Live caption è stata introdotta con l’aggiornamento Windows 11 22H2 di settembre. Gli utenti non udenti o con problemi di udito possono attivare la trascrizione automatica per tutti i contenuti audio. I sottotitoli in tempo reale, disponibili anche senza connessione Internet, erano solo in inglese (Stati Uniti). La build 25300 aggiunge altre lingue: italiano, cinese (tradizione e semplificato), francese, tedesco, giapponese, portoghese (Brasile), spagnolo e altri dialetti in inglese.

La funzionalità può essere attivata nelle impostazioni o tramite la combinazione WIN + CTRL + L. Al primo avvio verrà scaricato il pacchetto della lingua per l’uso offline.

Snap layout è invece la funzionalità che permette di affiancare più finestre. I layout disponibili non cambiano, ma la nuova build velocizza la loro visualizzazione quando l’utente sposta il puntatore del mouse sul pulsante Ingrandisci/ripristina della finestra. Vengono inoltre mostrati l’icona dell’app in uso e un titolo descrittivo.

C’è infine una funzionalità nascosta. Se il computer diventa lento o un’applicazione non si avvia, l’utente può accedere al Task Manager (Gestione attività) per individuare il problema ed eventualmente terminare il processo che occupa troppe risorse. La build 25300 consente di eseguire la stessa operazione direttamente dalla barra delle applicazioni. La voce End task è stata aggiunta al menu contestuale, come si può vedere nell’immagine.

