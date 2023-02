Windows 11 22H2: update più veloci per .NET Framework

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento cumulativo KB5022845 per Windows 11 22H2. L’azienda di Redmond ha introdotto contestualmente un’importante novità. L’installazione del .NET Framework è ora più rapida, grazie alla Unified Update Platform (UUP) che sarà disponibile anche per gli update di Windows dal 28 marzo.

Installazione più veloce del .NET Framework

In precedenza, quando l’utente installava l’ultimo “feature update” del sistema operativo (ad esempio la nuova versione 22H2 di Windows 11), gli aggiornamenti del .NET Framework non venivano installati. Erano necessari un riavvio per applicare il feature update, quindi una nuova ricerca con Windows Update, il download del .NET Framework e un secondo riavvio. Grazie alla Unified Update Platform, il secondo riavvio non è più necessario, in quanto gli aggiornamento del .NET Framework sono integrati in quelli di Windows 11.

Una seconda novità riguarda la gestione degli aggiornamenti. In precedenza, quando l’utente cliccava su “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update, il sistema operativo scaricava anche le anteprime degli update del .NET Framework. Ora è possibile scegliere gli aggiornamenti opzionali da installare nella pagina Impostazioni > Windows Update > Impostazioni avanzate > Aggiornamenti opzionali .

A proposito di aggiornamenti, Microsoft ha comunicato che quelli di Windows 11 rilasciati il 14 febbraio potrebbero non essere disponibili tramite server WSUS (Windows Server Update Services). Il problema che impedisce la distribuzione degli update ai client è presente solo sui server Windows Server 2022 aggiornati da Windows Server 2016 o 2019.

Per errore sono stati rimossi alcuni tipi MIME ( .msu e .wim ) richiesti dalla Unified Update Platform durante l’upgrade del sistema operativo. In attesa del fix risolutivo, gli amministratori IT possono aggiungere i tipi MIME seguendo queste istruzioni.

