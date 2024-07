Windows 11: accesso allo smartphone da Esplora file

Microsoft ha annunciato un’interessante novità per gli iscritti al programma Insider di Windows 11. Rispettando determinati requisiti minimi è possibile accedere ai contenuti dello smartphone Android direttamente da Esplora file. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato la build 26100.1297 per in canale Release Preview di Windows 11 24H2 che include nuove funzionalità e miglioramenti.

Smartphone Android in Esplora file

La funzionalità che permette di vedere lo smartphone Android in Esplora file verrà rilasciata in maniera graduale, ma sarà disponibile in tutti i canali (Canary, Dev, Beta e Release Preview) del programma Insider. Il collegamento tra smartphone e computer Windows avviene tramite Bluetooth. Nella pagina Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobile è possibile attivare l’opzione per l’accesso allo smartphone.

Devono essere però rispettati due requisiti, oltre all’iscrizione al programma Insider: smartphone con almeno Android 11 e installazione della versione beta 1.24071 o superiore dell’app Collegamento a Windows. In Esplora file comparirà il collegamento allo smartphone.

Sarà quindi possibile accedere a file, cartelle e contenuti multimediali. Gli utenti potranno aprire, copiare (da PC a smartphone e viceversa), spostare, rinominare e cancellare i file. Microsoft avverte che ci sono alcuni bug da risolvere. Uno di essi impedisce la sincronizzazione delle operazioni effettuate sullo smartphone da PC. Come workaround è necessario effettuare il logout dall’account Microsoft e il successivo login.

Novità della build 26100.1297

Gli iscritti al canale Release Preview di Windows 11 24H2 possono installare la build 26100.1297 (KB5040529). L’elenco di novità e miglioramenti è piuttosto lungo. Riguardano Task Manager (Gestione attività), Impostazioni, Windows Backup, Windows Share, Lock Screen, Esplora file e menu Start.

Tra le nuove funzionalità più utili c’è quella che permette di trascinare l’icona di un’applicazione dal menu Start alla barra delle applicazioni. Questa possibilità viene offerta anche agli utenti che installano l’aggiornamento opzionale KB5040527 di Windows 11 23H2/22H2.