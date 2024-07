Windows 11 KB5040527: le novità dell'aggiornamento

È disponibile il nuovo aggiornamento KB5040527 per Windows 11, nella sua forma finale (dopo l’esordio nel canale Release Preview di inizio luglio). Si tratta di un update cumulativo e opzionale, come tutti quelli distribuiti da Microsoft a fine mese. Porta la versione 23H2 del sistema operativo alla build 22631.3958 e la precedente 22H2 alla build 22621.3958. Le novità contenute saranno incluse nel Patch Tuesday in arrivo nella seconda metà di agosto.

Le novità dell’aggiornamento KB5040527 per Windows 11

Per scaricarlo e installarlo è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità (come visibile nello screenshot qui sotto). In alternativa, è possibile eseguire l’operazione in modalità manuale passando dal download dei file MSU presenti sul portale Update Catalog.

In termini di novità, ci sono diverse funzionalità inedite che vale la pena sottolineare. Una di queste è quella che permette di trascinare, con il cursore del mouse, l’icona di un’applicazione dal menu Start alla barra delle applicazioni.

Poi, è stato migliorata l’opzione Termina attività mostrata dal menu contestuale che compare quando si effettua un click con il tasto destro su un’icona presente sulla barra delle applicazioni. Se non compare, è possibile abilitarla all’interno delle “Impostazioni”, nella scheda “Sistema” e selezionando poi “Per sviluppatori”. La sua utilità è ovviamente quella di terminare i processi legati al software.

Ancora, Esplora file accoglie il comando Duplica scheda per creare un doppione di quelle aperte. Microsoft ha inoltre risolto diversi bug legati alla componente. Uno di questi provocava un consumo eccessivo di risorse durante la visualizzazione di quanto contenuto negli archivi compressi in formato ZIP, RAR, TAR e così via. È stato poi migliorato il comportamento della combinazione Win+T per scorrere le icone presenti sulla barra delle applicazioni con una scorciatoia da tastiera.

La speranza è che questo aggiornamento non sia interessato da bug e problemi come accaduto con i precedenti.