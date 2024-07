Windows 11 e 10: Microsoft rilascia nuove build

Dopo aver distribuito gli aggiornamenti cumulativi per Windows 11 22H2/23H2/24H2 e Windows 10 22H2/21H2, Microsoft ha rilasciato quattro nuove versioni preliminari per gli iscritti al programma Insider. Due build sono per il canale Release Preview di Windows 11 23H2 e 22H2, una per il canale Canary di Windows 11 24H2 e una per i canali Release Preview e Beta di Windows 10 22H2.

Build per Windows 11 23H2 e 22H2

Le build 22631.3951 e 22621.3951 (KB5040527) per il canale Release Preview di Windows 11 23H2 e 22H2 includono tre novità e vari bug fix. Solo per gli utenti cinesi viene mostrato un avviso che indica la necessità di attivare WiFi e Bluetooth per utilizzare la funzionalità Windows Share.

In Esplora file è possibile duplicare una scheda usando l’opzione nel menu contestuale. Gli utenti possono inoltre trascinare le app dalla sezione Preferiti del menu Start alla barra delle applicazioni. Nel lungo elenco di bug fix, ben nove riguardano Esplora file, punto debole di Windows 11 fin dal suo esordio.

Build per Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 è attualmente disponibile solo per i Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite/Plus. In attesa del rollout globale è possibile testare le novità con l’iscrizione al programma Insider. La nuova build 26252 nel canale Canary visualizza informazioni su meteo, traffico, finanza e sport sul lock screen

Anche questa build consente di trascinare le app dal menu Start alla barra delle applicazioni. Nella pagina Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema viene mostrata la data di scadenza della copia di valutazione, mentre in Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria è stato aggiunto il consiglio di disattivare HDR per ridurre i consumi.

Build per Windows 10 22H2

Gli Insider iscritti ai canali Release Preview e Beta possono invece installare la build 19045.4713 (KB5040525) di Windows 10 22H2. Non ci sono nuove funzionalità, ma solo bug fix, come quello che consente di visualizzare la casella di ricerca nella barra delle applicazioni sui monitor secondari.