Windows 10 KB5040427: le novità dell'aggiornamento

L’aggiornamento cumulativo KB5040427 è atterrato su Windows 10, come parte del Patch Tuesday di luglio 2024. Porta la versione 22H2 alla build 19045.4651 e la precedente 21H2 alla build 19044.4651, introducendo 13 cambiamenti a livello di funzionalità e ben 142 per quanto riguarda la sicurezza, con la correzione delle vulnerabilità riscontrate.

Windows 10 KB5040427: Copilot e sicurezza

La procedura è la stessa di sempre: aprire Windows Update e controllare la disponibilità. In alternativa, chi preferisce può trovare i file .msu in download sull’Update Catalog per procedere in modalità manuale. Essendo l’installazione obbligatoria, il PC provvederà altrimenti a eseguirla in autonomia.

Stando al changelog (che riprende quello del pacchetto opzionale KB5039299 di fine giugno), la novità più importante interessa Copilot, dove disponibile. L’assistente IA risulta ora accessibile dalla barra delle applicazioni e si comporta come una qualsiasi altra app, con la possibilità di ridimensionare, muovere e agganciare la finestra. Il rollout è graduale.

Un altro miglioramento è relativo al problema riscontrato nell’ultimo periodo con la finestra di dialogo “Apri con” che compare dopo un click con il tasto destro su un’icona della barra delle applicazioni.

Con un focus sulle vulnerabilità risolte dal Patch Tuesday, sono ben 142. Due di queste sono 0-day (CVE-2024-35264 e CVE-2024-37985) e per altrettante (CVE-2024-38080 e CVE-2024-38112) i ricercatori hanno individuato exploit già operativi. Il consiglio è dunque quello di procedere il prima possibile all’update per non correre il rischio di vedere il proprio PC esposto agli attacchi. Risolta anche la falla nota come FetchBench che permetteva il potenziale furto di dati ai cybercriminali.

W10 continua a essere presente sul 66% circa di tutti i computer in dotazione basati sul sistema operativo. Le ultime statistiche assegnano meno del 30% al successore W11.

Restando in tema, a proposito di Windows 11, il Patch Tuesday ha portato sui PC degli utenti l’aggiornamento KB5040442. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato.