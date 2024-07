Windows 11 KB5040442: le novità dell'aggiornamento

Puntuale come previsto, ha preso il via il rilascio dell’aggiornamento cumulativo obbligatorio KB5040442 per Windows 11: è quello del Patch Tuesday. Le novità introdotte sono in totale 31, incluse quelle che interessano la sicurezza, con la correzione delle vulnerabilità riscontrate. La versione 23H2 del sistema operativo passa così alla build 22631.3880 e la precedente 22H2 alla build 22621.3880.

Patch Tuesday: oggi KB5040442 per Windows 11

Per dare il via al download e all’installazione del pacchetto non bisogna far altro che aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa, chi preferisce procedere in modo manuale, può trovare i file .msu sul portale Update Catalog. Altrimenti, il PC pianificherà autonomamente l’operazione.

Come si legge nel changelog ufficiale, i cambiamenti introdotti sono quelli già visti nell’aggiornamento cumulativo opzionale KB5039302 distribuito a fine giugno (riportiamo di seguito le più importanti). A questi se ne aggiungono altri relativi a Installazione applicazioni, al Remote Desktop MultiPoint Server e al protocollo RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service).

Come promesso, ecco un riepilogo delle novità principali contenute nel pacchetto KB5040442. Per alcune, il rollout sarà graduale.

Scheda consigliata per Game Pass tra le Impostazioni;

il pulsante Mostra desktop torna sulla barra delle applicazioni di default, sostituendo quello di Copilot (dove disponibile);

Esplora file offre la creazione di archivi compressi 7-Zip e TAR dal menu di scelta rapida;

il supporto per Emoji 15.1 con nuovi simboli per scuotimento testa orizzontale e verticale, fenice, limone, fungo marrone e catena rotta;

possibilità di copiare i file dalla finestra Condividi;

nuovo account manager nel menu Start;

visualizzazione semplificata per le cartelle e i file selezionati in Esplora file, circondati da un leggero bordo sottile nero;

esperienza Copilot migliorata (dove disponibile) con l’aggiunta dell’icona alla barra delle applicazioni e il comportamento al pari di quello di un’app;

risolto un problema con la tastiera virtuale relativo ai caratteri speciali con la lingua giapponese.

La pagina del supporto ricorda poi ciò di cui abbiamo scritto ieri, della fine del supporto per le edizioni Home e Pro di Windows 11 in versione 22H2, con la scadenza fissata nell’ottobre 2024. Ci sono anche due problemi noti: riguardano il passaggio da una licenza Pro a una Enterprise e l’interazione con la barra delle applicazioni sull’edizione N del sistema operativo.

Windows 10 riceve l’aggiornamento KB5040427

È tempo di Patch Tuesday anche per Windows 10, che nelle stesse ore accoglie l’update KB5040427. In questo caso, ci sono 13 novità, una delle quali inerente a Copilot. Per tutti i dettagli rimandiamo all’articolo dedicato.