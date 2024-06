Windows 11 KB5039302 in download: le novità

Ha preso il via la distribuzione dell’aggiornamento opzionale KB5039302 destinato al sistema operativo Windows 11, disponibile per il download sulle versioni 23H2 e 22H2 del sistema operativo. Include patch correttive per alcuni dei bug riscontrati, miglioramenti relativi alla stabilità, alla sicurezza e all’esperienza generale fornita dalla piattaforma, con l’introduzione di nuove funzionalità: ci sono anche la creazione rapida degli archivi 7-Zip e TAR e nuovi emoji.

Disponibile l’aggiornamento KB5039302 per Windows 11

Come sempre, per avviare il processo di installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa, è possibile eseguire l’operazione in modalità manuale scaricando il pacchetto idoneo dal portale Update Catalog.

Le novità sono quelle già segnalate nelle scorse settimane, quando Microsoft ha pubblicato le versioni di anteprima dell’aggiornamento nel canale Release Preview del programma Insider. Porta la versione 23H2 alla build 22631.3810 e la 22H2 alla build 22631.3810. Diamo un’occhiata ai cambiamenti più significativi, rimandando alle pagine del supporto ufficiale per altri dettagli.

Introdotta una nuova scheda dei consigli di Game Pass nella schermata principale delle Impostazioni;

il pulsante Mostra desktop torna di default sulla barra delle applicazioni;

Esplora file permette di creare archivi compressi 7-Zip e TAR;

introdotto il supporto a Emoji 15.1 con nuovi emoji come quelle che scuotono la testa in orizzontale e in verticale, una fenice e una catena rotta;

è possibile copiare file dalla finestra di condivisione, attraverso il pulsante Copia;

il nuovo account manager arriva nel menu Start;

miglioramenti vari per Gestione attività (Task Manager);

risolti problemi relativi alle distorsioni audio per lo Strumento di cattura, alla tastiera virtuale, all’espulsione dei dispositivi USB e al funzionamento delle GPU in relazione al risparmio energetico.

C’è anche un problema noto, di cui Microsoft è a conoscenza e che (si spera) sarà risolto in breve tempo. Riguarda le difficoltà incontrate nell’eseguire l’upgrade dalla licenza Pro a quella Enterprise di Windows 11 dopo aver installato l’update KB5039302. A questo si aggiunge un fastidioso bug legato al fuso orario di cui abbiamo scritto in un articolo dedicato.

Per il predecessore Windows 10 è invece stato rilasciato l’aggiornamento cumulativo KB5039299, anche in questo caso opzionale.