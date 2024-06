Windows 11: un bug fastidioso per il fuso orario

Si stanno moltiplicando i feedback relativi a un bug piuttosto fastidioso che, su Windows 11 e Windows 10, chiede di continuo all’utente di cambiare il fuso orario impostato sul PC, dopo aver erroneamente rilevato uno spostamento. L’avviso mostrato recita A causa di un cambio di posizione è stato identificato un nuovo fuso orario: se corretto, premi Accetta per configurarlo , anche se il computer non si è mai mosso.

Il bug del fuso orario su Windows 11 e Windows 10

L’eventuale click su Accetta apre la schermata dedicata all’interno delle Impostazioni (Data e Ora nel menu Data/ora e lingua).

Microsoft ha confermato alla redazione del sito Windows Latest di essere a conoscenza del bug e già al lavoro per individuarne la causa e per risolverlo nel minor tempo possibile. È dunque lecito attendersi il rilascio di una patch correttiva, con tutta probabilità in arrivo con uno dei prossimi aggiornamenti.

Sulle pagine del forum ufficiale, le prime segnalazioni relative al problema risalgono a circa tre settimane fa, con una comparsa al giorno della schermata incriminata. Per coloro interessati, la situazione sembra andata peggiorando nel tempo, tanto da arrivare a mostrare l’avviso fino a un paio di volte ogni ora. Al momento non siamo a conoscenza di workaround utili per evitarlo.

Non è certo la prima volta che un bug compromette l’esperienza offerta dal sistema operativo, mettendo a dura prova la pazienza degli utenti. È un aspetto su cui la software house deve senza dubbio lavorare, in parallelo ai progetti finalizzati a introdurre nuove funzionalità.

Molti ritengono le recenti evoluzioni di Windows 11 (e Windows 10, ancora presente su oltre il 68% dei PC) troppo concentrate sul lancio di caratteristiche come quelle legate all’intelligenza artificiale (Copilot in primis), a discapito della stabilità, delle prestazioni e della compatibilità, soprattutto se l’esecuzione avviene su un computer con hardware non proprio recente.