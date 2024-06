Windows 11: Wi-Fi 7 solo per la versione 24H2

Il supporto alla tecnologia Wi-Fi 7 da parte di Windows 11 è, almeno in un primo momento, riservato in esclusiva a chi ha installato la versione 24H2 del sistema operativo. È quanto si legge in una nota pubblicata il 18 giugno sulle pagine del supporto ufficiale, che riportiamo di seguito in forma tradotta.

Wi-Fi 7 è disponibile a partire dalla versione 24H2 di Windows 11.

Wi-Fi 7 su Windows 11 solo con 24H2, per ora

La fase di test per rendere la piattaforma pronta ad accogliere il nuovo standard e i suoi vantaggi ha preso il via all’inizio dell’anno, con l’arrivo della build 26063 nel canale Canary del programma Insider.

Ovviamente, per poter sfruttare i vantaggi di Wi-Fi 7, sono necessari sia un router compatibile sia un adattatore di rete wireless (integrato o esterno) progettato ad hoc sul proprio PC.

Il modo più rapido per verificare il supporto del computer in uso al nuovo standard è quello riportato qui sotto.

Aprire il Prompt dei comandi; digitare netsh wlan show drivers ; controllare se alla voce Tipi di frequenza radio supportati è presente 802.11be .

Nel test qui sopra, è assente (ci si ferma a 802.11ax ovvero a Wi-Fi 6E). Ecco a cosa corrispondono le diverse generazioni della tecnologia indicate.

802.11n: Wi-Fi 4;

802.11ac: Wi-Fi 5;

802.11ax: Wi-Fi 6/6E;

802.11bee: Wi-Fi 7.

Ricordiamo che la versione 24H2 (ufficialmente chiamata 2024 Update) è al momento disponibile in esclusiva per i Copilot+ PC con processori Qualcomm Snapdragon (X Plus e X Elite) commercializzati questa settimana da Microsoft e dai suoi partner. Per tutti gli altri arriverà invece sotto forma di aggiornamento solo più avanti nel corso dell’anno, indicativamente in autunno, tra i mesi di settembre e di ottobre.

Per conoscere tutti i dettagli a proposito di Wi-Fi 7, dalle novità introdotte ai vantaggi offerti, rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Il via libera alla certificazione dei dispositivi è arrivato dalla Wi-Fi Alliance a gennaio.