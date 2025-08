Nuova fibra in estate: con Iliad sconto di 48 euro ogni anno

Avere una fibra scadente non è accettabile nel 2025, a maggior ragione in estate, quando la sera o il pomeriggio si ritorna a casa e ci si mette davanti al televisore per giocare con la propria console o guardare film e serie tv. Nessuno d’altronde impedisce di effettuare un cambio nei primi giorni di agosto, quando la maggior parte delle persone si prepara a partire per le vacanze estive.

Tra le migliori scelte oggi disponibili figura la fibra di Iliad, in promozione a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro per tutti gli utenti mobile Iliad con un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo. Ogni anno, dunque, lo sconto è pari a 48 euro.

Velocità fino a 5 Gigabit e Wi-Fi di nuova generazione

Con Iliad si ha la certezza di ricevere a casa la vera fibra, con i cavi in fibra ottica che raggiungono la propria abitazione, per performance e stabilità di connessione di gran lunga superiori alla fibra FTTC (Fiber to the Cabinet, con i cavi in fibra che terminano all’armadio stradale). Ecco perché non devono stupire nemmeno le velocità che si possono raggiungere con la fibra di Iliad.

Si parla di una velocità in download fino a 5 Gigabit e fino a 700 Mbit in upload, tanto che la compagnia telefonica francese è stata premiata da nPerf con il titolo di fibra più veloce d’Italia (riconoscimento ottenuto peraltro già da diversi anni).

Un altro fiore all’occhiello dell’offerta è l’integrazione dell’iliadbox, il router di Iliad, con il nuovo standard Wi-Fi 7, che garantisce prestazioni e stabilità del segnale ancora superiori. Proprio grazie al Wi-Fi 7 i titolari della fibra Iliad possono navigare in Internet, lavorare da casa, giocare e guardare i propri contenuti streaming preferiti contemporaneamente e senza interruzioni.