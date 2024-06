Windows 11, Collegamento al telefono: immagini e scansione OCR

Microsoft continua a migliorare l’esperienza offerta da Collegamento al telefono (Phone Link) su Windows 11. L’ultima novità introdotta è quella che permette di effettuare, direttamente da PC, la scansione OCR del testo nelle immagini ospitate su un dispositivo Android.

OCR per il testo delle immagini su Android con Collegamento al telefono

Già avvistata nell’ultimo periodo durante la fase di test, ora è accessibile da tutti. L’abbiamo messa alla prova nella versione 1.24052.124.0 dell’applicazione. Se ancora non risulta disponibile, è sufficiente aggiornarla (attraverso Microsoft Store). Diamo uno sguardo a come funziona.

Una volta associato il PC allo smartphone, è sufficiente recarsi nella sezione Foto, aprire l’immagine da sottoporre alla scansione OCR e selezionare il comando Testo (oppure la scorciatoia da tastiera Ctrl+T). A questo punto, Collegamento al telefono individuerà automaticamente il testo presente, evidenziandolo. È possibile specificare una lingua diversa rispetto a quella riconosciuta.

È poi sufficiente un click per eseguirne il copia-incolla. Oppure, con il mouse, evidenziarne solo una parte. La funzionalità si comporta correttamente. Qui sotto un estratto da quanto scansionato sulla quarta di copertina del libro Labirinto di morte di Philip K. Dick.

Quattordici persone, nevrotiche e alienate nel loro rapporto con il lavoro e con il mondo esterno, decidono di lasciare una Terra disumana e oppressiva e di partire per il pianeta Delmak-O. Per Ben Tallchief, dopo una vita fallimentare, sembra aprirsi un futuro di euforica comunione con gli altri; e così è anche per Seth Morley, insoddisfatto del suo lavoro. Ma all’improvviso…

Nella visione di Microsoft, l’applicazione Collegamento al telefono rappresenta un tassello di importanza fondamentale per offrire un’esperienza cross-platform e cross-device che possa tornare utile nel quotidiano, sul fronte della produttività e non solo. Mettere in comunicazione un PC e un dispositivo Android, attraverso un software integrato a livello di sistema operativo, può rivelarsi di aiuto in molte occasioni.

Un’altra novità introdotta di recente (o in fase di test) è quella relativa ai suggerimenti per le risposte ai messaggi ricevuti su smartphone. Lo scorso anno è stato annunciato anche il supporto a iOS per la connessione degli iPhone.