Windows 11: Phone Link disponibile per gli utenti iOS

Come promesso a fine aprile, Microsoft ha rilasciato la nuova versione dell’app Phone Link (Collegamento al telefono in italiano) che permette di sincronizzare l’iPhone con Windows 11. Gli utenti possono quindi usare iMessage dal loro PC. Il servizio era già disponibile per Android, ma supporta principalmente gli smartphone Samsung Galaxy.

Phone Link supporta anche iOS

La versione preliminare di Phone Link per iOS, annunciata a fine febbraio, era inizialmente riservata agli iscritti al programma Insider di Windows 11. A fine aprile era stato avviato il rilascio graduale e ora tutti gli utenti con Windows 11 e iPhone possono utilizzare la funzionalità, collegando PC e smartphone.

🚨COOL, NEW FEATURE ALERT🚨 access your phone from your PC with Microsoft Phone Link! learn more: https://t.co/leOAsROEr1 — Windows (@Windows) May 15, 2023

I requisiti minimi sono: Windows 11, iOS 14 e connessione Bluetooth. Dopo aver scaricato l’app Phone Link (Collegamento al telefono) dal Windows Store è sufficiente seguire la procedura guidata per la configurazione iniziale che attiva il collegamento tra PC e iPhone. Il pairing viene effettuato tramite la scansione di un codice QR. L’utente deve anche concedere i necessari permessi.

Phone Link per iOS consente di effettuare e rispondere alle chiamate, inviare e ricevere messaggi, leggere e cancellare le notifiche, visualizzare i contatti. Non è possibile partecipare alle conversazioni di gruppo, accedere alla cronologia della chat e inviare contenuti multimediali (foto e video). Queste ultime funzionalità sono invece disponibili su Android, insieme alla visualizzazione delle foto nella galleria (ma l’app Foto per Windows 11 supporta iCloud).

Nonostante le limitazioni è un servizio molto utile che evita di passare da un dispositivo all’altro. Ovviamente se gli utenti usano un PC Windows e un’iPhone. I fan di Apple con un MacBook possono usare soluzioni decisamente migliori, tra cui Continuity, Handoff e AirDrop.