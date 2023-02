Windows 11 parla anche con gli iPhone

Microsoft ha rilasciato in anticipo l’atteso aggiornamento Moment 2 per Windows 11. La novità più importante (e inattesa) riguarda l’integrazione di Bing Chat nella funzionalità di ricerca. Gli utenti che possiedono un iPhone potranno anche accedere ai messaggi dal sistema operativo.

Phone Link supporta anche gli iPhone

Phone Link (Collegamento al telefono in italiano) permette di accedere ad alcuni contenuti dello smartphone direttamente da Windows 11. Questa possibilità era finora riservata esclusivamente agli utenti Android con Surface Duo e quasi tutti i recenti modelli di Samsung. Microsoft ha ora rilasciato una versione preliminare per iPhone, accessibile agli iscritti al programma Insider.

Dopo aver avviato l’app su Windows 11 si dovrà scegliere l’opzione specifica che guida l’utente nella configurazione. È necessario effettuare la scansione del codice QR sullo schermo del computer e avviare il pairing tramite Bluetooth e successivamente inserire il codice di conferma. Lo step finale prevede una serie di permessi per l’accesso a contatti, messaggi e chiamate. Per le ultime due funzioni sono supportate anche le notifiche.

Ci sono però alcune limitazioni. Non è supportata la cronologia delle conversazioni e non è possibile inviare contenuti multimediali o partecipare alla chat di gruppo. Come detto, la novità è disponibile solo per gli Insider, ma presto sarà accessibile a tutti.

Altre novità dell’aggiornamento riguardano i widget e la barra delle applicazioni (c’è una versione per i tablet che può essere rimpicciolita). Sono state aggiunte anche le schede a Notepad (Blocco note). L’update sarà disponibile a tutti il 14 marzo, insieme alle patch di sicurezza.

