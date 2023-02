Windows 11: l'arrivo di Moment 2 è molto vicino

In concomitanza con il lancio del 2022 Update avvenuto a settembre, Microsoft ha promesso il rilascio periodico di nuovi pacchetti d’aggiornamento per Windows 11, contenenti funzionalità inedite: il prossimo, identificato come Moment 2, è ormai dietro l’angolo. Seguirà al Moment 1 atterrato sui PC in ottobre portando con sé il supporto alle schede in Esplora File e altre nuove caratteristiche.

Moment 2 per Windows 11: uscita e novità

La fase di test su M2 è in corso già da alcuni mesi e nei giorni scorsi è arrivata a coinvolgere gli Insider presenti nel canale Release Preview di W11, segno inequivocabile di un debutto imminente. Possiamo dunque stimarne l’uscita entro marzo.

Per quanto riguarda le novità introdotte nel sistema operativo, saranno quelle già sperimentate con l’aiuto degli utenti, perfezionate grazie ai feedback ricevuti dalla software house. Passiamo in rassegna le più importanti: barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet, gestione rinnovata delle icone presenti nell’area system tray (con modalità flyout), opzioni inedite per la ricerca nella taskbar, azioni suggerite per il risparmio energetico tra le impostazioni, pannello widget a tutto schermo (come nello screenshot qui sotto) e supporto per quelli di terze parti, accesso rapido agli effetti Studio per la webcam e miglioramenti per l’accesso vocale.

A questo si aggiungeranno interventi sull’app Gestione Attività (Task Manager) con l’inclusione di un campo per la ricerca dei processi, suggerimenti per ottimizzare l’impiego delle risorse e ritocchi all’interfaccia.

Il rollout di Moment 2 per Windows 11 avverrà, nella sua versione definitiva, come sempre attraverso l’utility Windows Update.

Toccherà poi più avanti a Moment 3. A questo proposito, le previsioni fanno riferimento a un rilascio nella sua versione definitiva entro la primavera, forse nel mese di maggio.

