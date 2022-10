Windows 11, Moment 1: l'aggiornamento in download

Come promesso il mese scorso, Microsoft ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Windows 11 che porta con sé diverse funzionalità inedite: è identificato come Moment 1. Si tratta dello stesso pacchetto già offerto agli Insider la scorsa settimana per un’ultima fase di test prima dell’odierna distribuzione su larga scala.

Schede in Esplora File e altro: ecco Windows 11, Moment 1

KB5019509 è indicato come “Aggiornamento cumulativo per Windows 11 Version 22H2”. Chi ha già installato il 2022 Update può dare subito il via al download e all’installazione, semplicemente aprendo Windows Update e facendo click su “Scarica e installa”. L’operazione richiede un po’ di tempo, meglio avviarla quando non si ha necessità di utilizzare il PC.

Di seguito un filmato che riassume le nuove funzionalità introdotte, tra le quali spicca il supporto alle schede per Esplora File. Ci sono anche la versione riprogettata dell’applicazione Foto, le azioni suggerite quando si esegue il comando Copia (per numeri di telefono o date), l’overflow per la barra delle applicazioni (così da raggruppare le icone dei software aperti) e passi in avanti per quanto riguarda la condivisione con i dispositivi nelle vicinanze. I dettagli sono consultabili nel post pubblicato sul blog ufficiale.

Nel suo intervento, Microsoft cita anche il rollout di Amazon Appstore in 31 paesi per il supporto alle applicazioni Android. In Italia sono in realtà disponibili già da qualche giorno: rimandiamo al tutorial per il loro utilizzo.

Altre novità inedite sono già state messe in cantiere dal gruppo di Redmond, sempre destinate a Windows 11. Tra queste figurano l’integrazione con il servizio iCloud di Apple in Foto e un registratore per lo schermo preinstallato. Faranno il loro debutto più avanti.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.