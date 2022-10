Windows 11: app Android per tutti, come fare

Ora, tutti coloro in possesso di un computer con sistema operativo Windows 11, possono installare ed eseguire le applicazioni Android sul proprio PC. C’è infatti ufficialmente anche l’Italia tra i paesi nei quali Microsoft ha reso disponibile il download di Amazon Appstore, la piattaforma attraverso la quale scaricarle.

Applicazioni Android su Windows 11: la procedura

In questo modo, il gruppo di Redmond intende assottigliare ancor di più il divario che separa l’ecosistema desktop da quello mobile. Vediamo qual è la procedura da seguire per poter beneficiare di questa nuova funzionalità, rimasta per lungo tempo in fase di test.

Aprire il Microsoft Store;

cercare Amazon Appstore e dare il via all’installazione;

seguire le istruzioni a schermo per portare a termine la configurazione iniziale;

al termine della procedura è necessario effettuare un riavvio.

Una volta riavviato il PC, sarà abilitato in automatico il Windows Subsystem for Android necessario all’esecuzione delle app mobile. Per accedere allo store è infine necessario inserire le credenziali del proprio account Amazon, lo stesso utilizzato per gli acquisti sull’e-commerce. Ci si trova così di fronte alla schermata principale della piattaforma.

Per dare il via al download di un’applicazione non bisogna far altro che selezionarla e premere il pulsante “Ottieni” all’interno della scheda. Potrà poi essere lanciata come qualsiasi altro software presente nel PC. La rimozione dovrà eventualmente essere effettuata dalle Impostazioni di W11.

Ricordiamo che è necessario soddisfare i requisiti hardware definiti da Microsoft, riportati di seguito. È inoltre richiesta l’abilitazione della Virtual Machine Platform.

Processore: Intel Core i3 di ottava generazione, AMD Ryzen 3000 o Qualcomm Snapdragon 8c (minimi) con architettura x64 o ARM64;

RAM: 8 GB (minimo), 16 GB (consigliato);

storage: SSD (consigliato).

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.