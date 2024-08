Server dedicato con Aruba: -30% su modelli selezionati con la nuova promo

Scegliere un server dedicato è oggi molto più semplice e conveniente. Con Aruba, infatti, è ora possibile ottenere uno sconto del 30% su server selezionati oltre che un setup gratuito. Si tratta di una promo valida solo per un breve periodo.

Per sfruttarla è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Aruba, scegliere il server dedicato da attivare e completare un ordine utilizzando il codice READY30. Per accedere subito alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Server dedicati con Aruba: ora è ancora più conveniente

Con Aruba è possibile accedere a un’offerta ricca di opzioni per un nuovo server dedicato. Direttamente dal sito di Aruba, sfruttando il tool di ricerca, è possibile individuare l’opzione giusta per le proprie esigenze, andando a considerare i costi oltre che le caratteristiche hardware del server. Per semplificare la scelta è anche possibile affidarsi all’assistenza via chat, in modo da poter ottenere indicazioni precise sulle opzioni migliori, in rapporto a ciò di cui si ha bisogno.

Grazie alla promozione in corso, accessibile utilizzando il codice READY30 in fase di completamento dell’ordine, è possibile ottenere il 30% di sconto sul canone mensile oltre che il Setup gratuito sui server RD – I102.1 e RS – I102. Si tratta di soluzioni avanzate che ora possono essere attivate beneficiando di condizioni scontate e agevolate. Altre proposte, invece, includono 1 mese gratis in caso di ordine di 12 mesi.

Per un quadro completo sulle promo basta seguire il link qui di sotto.