Internxt: 85% di sconto sui piani a vita per una privacy e sicurezza totale

Internxt è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni cloud e strumenti per la tutela della privacy online e con la nuova promozione esclusiva offre un 85% di sconto sui piani a vita. L’offerta riguarda i pacchetti completi che includono cloud storage cifrato, VPN illimitata, antivirus, e presto anche nuovi servizi come email e videochiamate sicure.

Acquisto una tantum, protezione per sempre

Con questa offerta, Internxt punta a differenziarsi nettamente da modelli in abbonamento, proponendo una soluzione “lifetime” orientata alla privacy-by-design e al controllo totale dei dati da parte dell’utente. I piani non prevedono costi ricorrenti e garantiscono l’accesso perpetuo a tutte le funzionalità, inclusi aggiornamenti futuri.

L’offerta è valida per nuovi utenti o account gratuiti e include una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Le caratteristiche principali dei servizi Internxt

Archiviazione cifrata end-to-end con tecnologia zero-knowledge AES-256: Internxt non ha accesso ai dati dell’utente.

Crittografia post-quantistica , già predisposta per le minacce informatiche del futuro.

VPN illimitata ultraveloce , con server distribuiti in Europa e Nord America.

Antivirus integrato , per la protezione dei dispositivi locali.

Backup automatico , condivisione sicura via link protetti, autenticazione 2FA.

Supporto a WebDAV, CLI e Rclone , per utenti avanzati e sistemi aziendali.

Codice open-source , pubblicamente revisionabile su GitHub.

Conformità completa al GDPR e verifica indipendente da parte di Securitum.

Perché scegliere Internxt

1. Privacy by Design

Internxt non conosce né memorizza le tue password o i tuoi dati. Sei l’unico proprietario dei tuoi file.

2. Sicurezza Zero-Knowledge e Post-Quantistica

Tutti i file vengono frammentati e crittografati sul tuo dispositivo, poi distribuiti in modo sicuro.

3. Open Source & Verificato

Codice pubblico su GitHub, controllabile da chiunque. Certificato da Securitum, leader europeo nel penetration testing.

4. Un solo pagamento. Per sempre.

Niente abbonamenti. Nessun costo nascosto. Massima trasparenza.

Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.