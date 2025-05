InternXT: archiviazione cloud con sconto folle dell'85% su tutti i Piani A Vita

Se stai cercando una soluzione definitiva per mettere al sicuro i tuoi dati digitali, questa è l’occasione giusta. Internxt, uno dei principali provider europei di soluzioni cloud, ha lanciato una promozione eccezionale: fino all’85% di sconto sui suoi piani a vita, con pagamento unico.

Un’opportunità ideale per chi desidera uno spazio di archiviazione fino a 5 TB, senza dover affrontare costi ricorrenti.

Oltre il Cloud: sicurezza completa in un unico piano

Internxt non è solo archiviazione, ma un vero e proprio stratagemma per proteggere la tua vita digitale. Tutti i piani includono, oltre allo spazio di archiviazione, anche un antivirus avanzato e una VPN integrata, garantendo protezione totale in ogni momento. Una scelta intelligente per chi vuole mantenere i propri dati al sicuro senza pensieri.

Ecco il dettaglio delle offerte sui Piani a Vita:

Essential: 1 TB di archiviazione a 135€ (-85%)

Premium: 3 TB di archiviazione a 285€ (-85%)

Definitivo: 5 TB di archiviazione a 435€ (-85%) – il piano più popolare tra gli utenti

Funzionalità incluse in tutti i piani:

Crittografia post-quantistica per una protezione a prova di futuro

Protocollo Zero-Knowledge per garantire l’accesso esclusivo ai tuoi dati

Codice open-source per la massima trasparenza

Condivisione sicura dei file con protezione tramite password

Backup automatico dei file per una maggiore sicurezza

Autenticazione a due fattori (2FA) per un livello extra di protezione

Supporto per CLI, WebDav e Rclone per la massima flessibilità

Optare per un piano a vita significa fare un investimento unico per avere accesso illimitato ai propri file, senza preoccuparsi di rinnovi o aumenti di prezzo nel tempo. Una scelta intelligente per chi cerca stabilità e sicurezza senza compromessi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: visita il sito ufficiale di Internxt oggi stesso per scoprire tutti i dettagli e scegliere il piano che fa per te.