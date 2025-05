Spazio cloud fino a 5TB con ultra privacy al prezzo più basso

Gli utenti che hanno la necessità di uno spazio cloud generoso e privato possono prendere in considerazione l’ultima offerta di Internxt, servizio di cloud storage europeo con base a Valencia, in Spagna: i nuovi piani a vita sono in sconto dell’85%, con prezzi a partire da 135 euro, i più bassi di sempre (è richiesto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento annuali).

I piani a vita di Internxt si distinguono dagli altri per offrire tutta una serie di servizi aggiuntivi, tra cui un antivirus e una VPN, portando sicurezza e privacy su cloud ad un livello superiore rispetto alla concorrenza. Inoltre, è uno dei pochi cloud storage ad avere un codice open-source, per la massima trasparenza possibile.

Privato, sicuro e trasparente: sono questi i principali punti di forza dello spazio cloud di Internxt, che pongono il servizio spagnolo una spanna sopra rispetto ai cloud più famosi, che spesso e volentieri hanno dimostrato di non avere la privacy dei dati personali degli utenti al primo posto.

A questo proposito, sottolineiamo in primis il fatto che Internxt non memorizza né le password né altri dati riferiti agli utenti, le cui informazioni sono crittografate sia quando vengono conservate sullo spazio cloud sia quando sono in transito. La crittografia impiegata è quella a conoscenza zero, dunque soltanto gli utenti titolari del servizio sono in grado di accedere ai loro dati, nessun altro.

L’altro vantaggio rispetto alla concorrenza è il codice sorgente disponibile al pubblico sulla piattaforma GitHub, dove può essere revisionato, controllato e verificato da chiunque, all’insegna della più alta trasparenza possibile.

Tornando all’offerta iniziale, ecco i nuovi prezzi che fanno riferimento ai piani a vita:

1TB : 135 euro invece di 900 euro (piano Essential)

: invece di 900 euro (piano Essential) 3TB : 285 euro invece di 1.900 euro (piano Premium)

: invece di 1.900 euro (piano Premium) 5TB: 435 euro invece di 2.900 euro (piano Ultimate)

L’offerta in corso, valida per i nuovi utenti e quelli che hanno sottoscritto un account gratuito, è disponibile per un periodo di tempo limitato.