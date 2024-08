Blocco di X in Brasile spinge utenti verso Bluesky

In seguito a un’ordinanza della Corte Suprema brasiliana che vieta l’utilizzo di X nel Paese, gli utenti brasiliani sembrano aver trovato una nuova casa digitale in Bluesky, un social network alternativo fondato da Jack Dorsey, nonché ex CEO di Twitter. L’account ufficiale di Bluesky ha celebrato questo afflusso di nuovi utenti, dichiarando: “Brasile, stai stabilendo nuovi massimi storici di attività su Bluesky!“.

Bluesky e le sfide tecniche legate all’aumento del traffico

L’improvviso aumento di popolarità non è stato privo di sfide per Bluesky. Paul Frazee, sviluppatore della piattaforma, ha avvertito gli utenti della possibilità di interruzioni e problemi di prestazioni, affermando: “Non abbiamo mai visto un traffico del genere. Resistete con noi!“. Frazee ha rivelato che Bluesky sta registrando 1.000 eventi al secondo sul suo “relè”, un nuovo record per la piattaforma che funge da idrovora di dati.

Una piattaforma decentralizzata costruita sul protocollo AT

Bluesky si distingue da altri social network grazie alla sua natura decentralizzata, essendo costruito sul protocollo AT, anch’esso sviluppato dall’azienda. Questa architettura decentralizzata potrebbe essere uno dei fattori che attirano gli utenti brasiliani in cerca di alternative a X. Sebbene l’interfaccia e le funzionalità di Bluesky siano simili a quelle di X, la sua struttura sottostante offre una proposta di valore unica.

Altre piattaforme potrebbero cavalcare l’onda…

Mentre Bluesky sta chiaramente beneficiando del divieto di X in Brasile, rimane da vedere se altre piattaforme decentralizzate come Mastodon o il nuovo Threads di Meta stiano registrando un aumento simile dell’utilizzo. Entrambe le aziende non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento, lasciando aperta la questione se Bluesky sia l’unica beneficiaria di questo cambiamento nel panorama dei social media brasiliani.

Indipendentemente da ciò, il caso del Brasile sottolinea il potenziale delle piattaforme decentralizzate di emergere come alternative valide ai giganti dei social media più consolidati.