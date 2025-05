Opera per Android migliora la gestione delle schede

Quando si aprono decine di schede per confrontare smartphone, cercare ricette di spaghetti di soia o salvare articoli “da leggere dopo” (che poi restano lì), la pagina delle schede del browser si trasforma rapidamente in un archivio disordinato. Opera lo sa bene.

Opera per Android ottimizza la gestione delle tab

Con la versione 89 della sua applicazione per Android, il browser norvegese, che da tempo integra il suo chatbot AI Aria, fa un passo indietro e rinnova completamente la gestione delle schede. Sono state introdotte una nuova galleria, nuove modalità di visualizzazione, funzioni di ricerca e gruppi dinamici. Questo dovrebbe trasformare il caos quotidiano in uno spazio di navigazione più organizzato e vivibile.

La nuova galleria di schede offre ora tre modalità di visualizzazione: carosello (già presente nelle versioni precedenti del browser), griglia ed elenco, in linea con quanto già offerto da Chrome e Firefox. È inoltre possibile passare dall’una all’altra in qualsiasi momento, semplicemente toccando le icone corrispondenti, a seconda che si preferisca sfogliare visivamente le pagine, vedere tutto in una volta o attenersi a una presentazione più compatta. Non è un granché, ma dovrebbe aiutare tutti a trovare quello che cercano.

Ancora più interessante, e dove Opera sta davvero provando qualcosa di diverso, il browser sta introducendo le Tab Islands su mobile. Queste specie di mini-cartelle di schede, già disponibili nella versione desktop, possono essere create manualmente trascinando una scheda su un’altra, oppure formarsi automaticamente quando si aprono più link dalla stessa pagina. Possono essere rinominate, spostate o ignorate. In questo modo è più facile suddividere le proprie sessioni web, senza dover chiudere tutto ciò che ancora non si è letto.

Con Opera 89 il multitasking non è più un incubo

Oltre a questa galleria ridisegnata, la versione 89 di Opera per Android porta con sé una serie di graditi extra. Tra questi, la possibilità di disattivare una scheda senza modificare le impostazioni del telefono.

Opera si è anche preoccupata di implementare una barra di ricerca integrata nella galleria delle schede, molto utile quando i titoli sono troncati e tutto inizia a sembrare uguale. Inoltre, per rimediare ai clic troppo affrettati, è stata introdotta una sezione che permette di ripristinare fino a 100 schede chiuse di recente.