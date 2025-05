Wine 10.7: nuove migliorie nell'emulatore per Linux

Wine 10.7 è l’ultima versione disponibile del noto emulatore che consente l’esecuzione di applicativi e giochi Windows su Linux e macOS. Si tratta del settimo aggiornamento di manutenzione della serie stabile 10.x che apporta diverse migliorie a determinate aree e componenti interni.

Wine 10.7: settimo aggiornamento per l’emulatore

La nuova versione di Wine 10.7 introduce il supporto per l’interfaccia user-fault-fd del kernel Linux, utilizzata dall’emulatore per ottimizzare il tracciamento della memoria “write-watch”. Tale miglioramento riduce il carico nelle situazioni di copia su scrittura, fondamentali per le applicazioni .NET e molti giochi moderni che sfruttano compilazione just-in-time e gestione della memoria. Il nuovo aggiornamento potenzia anche il componente WindowsCodecs, aggiungendo conversioni per formati a virgola mobile. Questo consente una gestione più fluida di texture ad alta gamma dinamica e altre risorse a 96 o 128 bit per pixel.

Prosegue inoltre il lavoro sul rinnovato backend PDB (Program Database), che ora supporta ulteriori metadati su tipi e numeri di riga, velocizzando il caricamento dei simboli durante il debug di binari Windows con strumenti come Visual Studio o WinDbg.

Infine, con Wine 10.7 sono stati corretti quattordici bug, risolvendo problemi come la scomparsa delle finestre di avviso di PokerStars, il malfunzionamento del sottomenu “Invia a…” di Winamp e la perdita di input da tastiera nei giochi eseguiti in modalità desktop virtuale di Wine.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’annuncio ufficiale per la nuova versione, mentre il codice sorgente di Wine 10.7 è disponibile su GitLab, con i pacchetti binari per le varie distribuzioni che saranno presto rilasciati.

Sulla stessa scia, Proton 10 è stato rilasciato in versione beta da Valve, anticipando novità importanti che permettono di ampliare notevolmente il parco di titoli che è possibile giocare su Linux, tra cui figurano infatti giochi come Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, No Man’s Sky in modalità VR e molti altri che è possibile scoprire nel nostro articolo dedicato, insieme alle novità relative alla nuova versione.