Brave Android, consente di bloccare elementi fastidiosi della pagina

Il browser Brave, da sempre attento alla privacy, ha appena rilasciato la versione 1.78 per Android. La novità principale? Un blocco dei contenuti indesiderati direttamente integrato nell’app, senza bisogno di installare estensioni aggiuntive.

Brave Android, arriva il blocco degli elementi indesiderati sulle pagine web

Già da tempo Brave permette di bloccare pubblicità invadenti e fastidiosi banner dei cookie. Ora fa un passo in più, dando all’utente il controllo totale sulla pagina. Sidebar piene di contenuti clickbait, promozioni impossibili da chiudere, elementi che distraggono dalla lettura: ora si può nascondere tutto con un tap.

Per attivare questa funzione, basta toccare l’icona a forma di scudo nella barra degli indirizzi. Si apre un menu con varie opzioni: in fondo si trova “Elemento bloccato”. Cliccandoci su, la pagina si oscura e si può selezionare gli elementi da rimuovere. Brave analizzerà il codice HTML e applicherà automaticamente un filtro per nascondere le sezioni indesiderate. In pochi secondi, la pagina si ricaricherà ripulita da ogni distrazione.

Questo sistema ricorda molto quello introdotto da Apple su Safari con iOS 18. Anche in quel caso, l’utente può intervenire manualmente per rimuovere parti di pagina che non gli interessano, grazie a un selettore intelligente che individua le sezioni da nascondere nel codice della pagina.

Maggiore controllo su desktop

Chi usa il browser Brave su computer ha un’arma in più: l’estensione Stylebot. Questa permette di intervenire in modo ancora più preciso sul foglio di stile CSS della pagina, per un controllo assoluto sulla formattazione e l’aspetto grafico del sito.