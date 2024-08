Bluesky: nuove funzionalità per ridurre la tossicità

Bluesky ha subito approfittato del ban di X in Brasile per incrementare il numero di utenti, sfruttando anche un’interfaccia molto simile. L’azienda guidata da Jay Graber ha recentemente introdotto nuove funzionalità per ridurre la tossicità delle conversazioni (spam, molestie e altro) nella versione 1.90 dell’app.

Conversazioni più piacevoli su Bluesky

Dopo aver installato l’ultima versione dell’app, gli utenti potranno vedere tutte le citazioni al post originario (è sufficiente toccare/cliccare sul numero delle citazioni). L’autore del post originario può ora sfruttare la funzionalità di detaching, ovvero rimuovere il suo post dalla citazione.

È possibile anche attivare/disattivare le citazioni/risposte degli altri utenti nelle impostazioni. L’autore di un thread può inoltre nascondere le risposte.

Per limitare il numero di notifiche è stata aggiunta un’opzione per ricevere solo quelle dalle persone seguite. Con la versione 1.90 dell’app è stata modificata la visualizzazione delle risposte. Nel feed Following vengono mostrate solo le conversazioni che riguardano almeno due persone seguite. Inoltre, quando l’autore di un thread scrive una risposta, il thread viene spostato in cima al feed dei follower.

Infine, la versione 1.90 permette di bloccare le parole per un certo intervallo di tempo o solo quelle di persone non seguite. Bluesky ha anticipato altre novità in arrivo: etichette per i post e funzionalità simile alle note della collettività di X. Con il prossimo aggiornamento verrà aggiunto anche il supporto per i video.

Come detto, Bluesky ha sfruttato a suo vantaggio il ban di X in Brasile. Nelle ultime 48 ore, il numero di iscritti è aumentato di oltre 500.000 unità.