Gmail: annullare l'iscrizione alle newsletter è più facile

Su Gmail è in arrivo un nuovo sistema per la gestione della sottoscrizione delle newsletter che di certo saprà fare la gioia dei più. Google sta infatti implementando sul suo servizio di posta elettronica una nuova sezione, denominata “Manage subscription”, la quale consente di annullare l’iscrizione alle newsletter con un solo tocco.

Gmail: nuovo sistema per annullare l’iscrizione alle newsletter

La novità è attualmente in fase di distribuzione per la versione Android dell’app di Gmail, ma “big G” ha fatto sapere che presto sarà estesa anche l’app per iOS/iPadOS e alla versione Web del servizio.

La nuova sezione, che è stata individuata per la prima volta poco più di un anno fa quando era ancora in fase di test, su Android è accessibile mediante il menu di overflow e un avviso nella parte in alto dello schermo ne annuncia la disponibilità.

Una volta avuto accesso alla sezione in questione, vengono elencati gli indirizzi email e i nomi relativi alle iscrizioni alle newsletter. Vengono mostrate anche quante email sono state inviate di recente. Un pulsante sul lato destro, poi, consente agli utenti di annullare rapidamente l’iscrizione alla newsletter proveniente da quello specifico mittente.

Nella maggior parte dei casi l’operazione per annullare l’iscrizione alle newsletter si conclude generalmente con un singolo tap, ma occorre tenere conto che per alcune sottoscrizioni compare una finestra del browser per ultimare il processo. Ad ogni modo, Google precisa che anche in seguito all’annullamento della sottoscrizione potrebbero volerci alcuni giorni prima che i mittenti interrompano l’invio di messaggi.