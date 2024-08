Windows 11: Microsoft rilascia due build preliminari

Microsoft saluta il mese di agosto con due versioni preliminari del sistema operativo. La build 22635.4145 (KB5041881) di Windows 11 23H2, disponibile nel canale Beta del programma Insider, include alcune novità per impostazioni del mouse, Spotlight e Windows Share. La build 27695, disponibile nel canale Canary, introduce la nuova posizione per i widget e una funzionalità per l’utenza aziendale.

Novità delle nuove build

La build 22635.4145 aggiunge un’altra icona alla barra delle applicazioni. Per i nuovi PC o i nuovi account sui dispositivi commerciali gestiti (login con Entra ID su Windows Enterprise, Education o Pro) verrà aggiunta l’app Microsoft 365 per consentire l’accesso rapido a Copilot.

Nelle impostazioni sono state invece aggiunte le opzioni per disattivare la precisione del puntamento del mouse e cambiare la direzione dello scrolling. Per i dispositivi touch è possibile disattivare le gesture sui lati dello schermo. Microsoft ha inoltre avviato i test un cambiamento che riguarda Spotlight.

Quando l’immagine di sfondo è a schermo intero verranno mostrati due hotspot. Spostando il puntatore del mouse su quello in basso viene mostrata una didascalia con la descrizione dell’immagine di sfondo. Cliccando su quello in alto a sinistra viene aperta la corrispondente pagina di Bing. Nel primo caso, in alto a destra è visibile il “flyout” con informazioni sulla provenienza dell’immagine di sfondo. Nel secondo caso, il flyout è minimizzato.

Windows Share consente infine di inviare contenuti con Notepad e Clipchamp direttamente dalla finestra di condivisione.

La novità più importante della build 27695 interessa le aziende. Windows LAPS permette di recuperare le password da un backup Active Directory anche quando ci sono controller di dominio in esecuzione.

La seconda novità interessa maggiormente gli utenti consumer. La sezione della barra delle applicazioni riservata ai widget è stata spostata alla sinistra del system tray. È inoltre più larga per mostrare maggiori informazioni.