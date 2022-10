Windows 11: Esplora file con navigazione a schede per tutti gli Insider

Rullo di tamburi… la navigazione a schede in Esplora file su Windows 11 è finalmente disponibile per tutti gli Insider! Con l’ultima patch che è stata rilasciata nel canale Relase Preview, vale a dire quello più vicino al software stabile che verrà poi distribuito a livello generalizzato, la tanto attesa funzione giunge al suo stadio di test finale.

Windows 11: la patch KB5019509 attiva per tutti la navigazione a schede in Esplora file

L’aggiornamento di riferimento è quello siglato come KB5019509 ed eleva la build di Windows 11 a quella numero 22621.675. Fa parte del ramo di sviluppo di Windows 11 2022 Update, quindi non sarà necessario attendere il 2023 Update per il rilascio stabile della feature.

Da tenere presente che la scorsa settimana era stata rilasciata la buid siglata come 22621.608, la quale pure implementava la navigazione a schede in Esplora file, ma diversamente dal nuovo aggiornamento non era disponibile per tutti gli Insider.

Unitamente alla novità in questione, l’ultimo update per il più recente sistema operativo di casa Microsoft che è stato rilasciato nel canale Relase Preview introduce, sempre per tutti gli utenti, la funzione Azioni Suggerite per gli elementi che vengono copiati, per tutti gli utenti residenti in Stati Uniti, Canada e Messico, e la possibilità di aggiungere un menu overflow sulla taskbar, utile per accedere da un’unica posizione a tutte le app non visibili sulla parte principale della barra delle applicazioni. Viene altresì offerta la possibilità di sfruttare la funzione nearby sharing per la condivisione su più dispositivi.

Le novità in questione sono solo alcune di quelle che saranno distribuite durante il mese di ottobre sul canale stabile e che ciò avverrà tramite i Moment Update, un nuovo tipo di aggiornamento funzionale annunciato dal colosso di Redmond mesi addietro.