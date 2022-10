Windows 11 2022 Update: quattro novità in arrivo

Microsoft ha annunciato l’arrivo di quattro nuove funzionalità, come anticipato il 20 settembre in occasione del lancio di Windows 11 2022 Update. Le novità sono al momento disponibili per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider, ma diventeranno quasi certamente accessibili a tutti gli utenti il prossimo 11 ottobre.

Schede in Esplora file e altre novità

Le quattro funzionalità sono disponibili per alcuni Insider nel canale Release Preview che hanno installato l’aggiornamento preliminare KB5017389 del 30 settembre (build 22621.608). La quinta novità, anticipata in occasione del lancio di Windows 11 2022 Update, è l’app Foto, al momento disponibile solo nel canale Dev.

Entro la prossima settimana, gli utenti potranno finalmente utilizzare le schede di Esplora file. Ciò permetterà di accedere a più contenuti nella stessa finestra, come avviene nei browser. Sarà inoltre possibile “pinnare” i file più importanti per un accesso rapido, visualizzare le azioni dei colleghi sui file condivisi su OneDrive e ricevere suggerimenti personalizzati in base all’account Microsoft 365.

Gli utenti che risiedono in Canada, Stati Uniti e Messico potranno utilizzare le Azioni Suggerite. Quando viene selezionato e copiato un numero di telefono o una data, Windows 11 mostrerà le possibili azioni contestuali, ad esempio una chiamata con Skype o Microsoft Teams e l’inserimento di un appuntamento nell’app Calendario.

Un’altra utile novità è denominata Overflow Menu. Nella barra delle applicazioni verrà aggiunto un box che include tutte le icone delle app aperte. Microsoft ha infine migliorato la condivisione di documenti, foto, link e altro con i dispositivi nelle vicinanze tramite WiFi o Bluetooth.