Windows 11 2022 Update: tutto sull'aggiornamento

Windows 11 2022 Update è il primo grande aggiornamento confezionato da Microsoft per il suo sistema operativo. Arriva a meno di un anno di distanza dal lancio della versione originale, portando con sé una lunga serie di novità sottoposte nei mesi scorsi a un’intensa fase di test, come sempre grazie alla collaborazione con la community degli Insider. Il pacchetto è già in fase di rollout per oltre 190 paesi di tutto il mondo.

Cosa c’è nel Windows 11 2022 Update?

Si tratta di un ennesimo step del percorso avviato con il lancio di Microsoft 365 prima e di Windows 365 poi, facendo leva sulle potenzialità offerte dal cloud di Azure per semplificare le attività quotidiane. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la produttività, la sicurezza e l’approccio cross-platform.

Per raggiungerlo occorre però, in primis, rendere la piattaforma accessibile a tutti, rimuovendo eventuali residue barriere che ancora ne impediscono l’utilizzo ad alcune categorie di utenti o su determinati dispositivi.

Sappiamo che, per troppe persone, la complessità costituisce un ostacolo. Windows 11 ha introdotto un senso di semplicità nell’utilizzo del PC, con un design intuitivo che gli utenti amano. Stiamo costruendo le fondamenta con nuove funzionalità, per garantire che i contenuti e le informazioni di cui necessitate siano sempre a portata di mano, attraverso aggiornamenti al menu Start, ricerche più rapide e accurate, impostazioni veloci, copertura migliorata degli eventi locali e correnti nell’area widget e la novità più richiesta da voi, le schede in Esplora File. Tutto questo aiuta Windows ad anticipare le vostre esigenze e a farvi risparmiare tempo.

Passiamo dunque in rassegna quelle che sono le nuove funzionalità introdotte con il 2022 Update del sistema operativo, alcune delle quali già accennate.

Accessibilità

A livello di accessibilità, porta con sé la possibilità di mostrare i sottotitoli per ogni contenuto riprodotto, indipendentemente dall’applicazione utilizzata. Le didascalie sono generate in automatico, analizzando in tempo reale il flusso audio.

Restando in tema, si aggiunge la possibilità di controllare il PC e di scrivere documenti utilizzando solo la propria voce, grazie alla tecnologia Natural Voices per l’assistente vocale. Va precisato che queste due caratteristiche sono inizialmente disponibili solo negli Stati Uniti.

Produttività

Per quanto riguarda la produttività e il multitasking, Microsoft ha introdotto un miglioramento allo Snap per ottimizzare l’organizzazione delle finestre sul desktop (e all’interno del browser Edge). Ci sono poi Focus per evitare distrazioni quando è necessario rimanere concentrati e passi in avanti per quanto riguarda la gestione della batteria, a beneficio di chi è operativo da un laptop.

Comunicazione

Fanno parte dell’aggiornamento nuovi effetti audio e video pensati per migliorare la qualità del flusso trasmesso durante le videochiamate, facendo leva sull’intervento dell’intelligenza artificiale.

Tra questi, Voice Focus impiega un algoritmo per la cancellazione avanzata del rumore di fondo, mentre Background Blur applica una sfocatura realistica a ciò che si trova alle spalle dell’utente, Eye Contact fa sembrare il proprio sguardo sempre puntato in direzione degli interlocutori e Automatic Framing regola da sé l’inquadratura della webcam quando ci si muove. Alcune di queste caratteristiche sono già state viste in azione sulle singole piattaforme per smart working e comunicazione da remoto, ma ora risultano integrate a livello di sistema operativo.

Creatività

Clipchamp, l’editor video oggetto di un’acquisizione messa a segno lo scorso anno, è ora incluso in Windows 11. Offre un’esperienza semplificata e accessibile a tutti per la creazione e la modifica dei contenuti, con template, effetti e stili a portata di click.

Gaming

Ci sono novità anche per gli appassionati di gaming. La più importante riguarda una generale ottimizzazione delle prestazioni. Ci sono poi il supporto all’Auto HDR e al Variable Refresh Rate per i titoli eseguiti. Tutto questo senza dimenticare il vasto catalogo in continua espansione offerto dall’abbonamento Game Pass, accessibile da PC attraverso l’applicazione Xbox.

Applicazioni Android

Seppur con un notevole ritardo, l’Amazon Appstore per il download delle applicazioni Android è ora disponibile in nuovi territori, anche se sempre sotto forma di Preview e a patto di soddisfare i requisiti hardware definiti. Ce ne sono oltre 20.000 da scaricare, installare e utilizzare sul proprio computer.

Sicurezza

Il nuovo Defender SmartScreen si attiva quando l’utente inserisce le credenziali del proprio account Microsoft in un’app potenzialmente malevola o in un sito ritenuto sospetto, mostrando di conseguenza un avviso.

Sul fronte della sicurezza si registra poi un miglioramento di Hello for Business, per evitare che qualcuno possa prendere il controllo del PC quando il suo legittimo proprietario si allontana. L’elenco si completa con Smart App Control per il blocco di app, macro o script potenzialmente dannosi.

La visione di Microsoft

L’intenzione del gruppo di Redmond è quella di evolvere la piattaforma per rispondere alle esigenze manifestate dagli utenti, anche in conseguenza agli importanti cambiamenti che la crisi sanitaria ha introdotto e ai quali, giocoforza, ci siamo abituati. Nuove modalità per lavorare e collaborare, ma anche per comunicare e per divertirsi.

Al fine di capire quale sia la visione di Microsoft legata al presente e al futuro di Windows, facciamo riferimento alle parole di Panos Panay, Executive Vice President & Chief Product Officer della divisione Windows and Devices.

Siamo entusiasti di compiere questo ulteriore passo in avanti con Windows 11, per ispirare imprese come le vostre. Windows 11 è stato progettato per unire le persone, per aiutarle a giocare e a divertirsi, per potenziare la produttività e per ispirare la creatività. Al servizio di oltre un miliardo di persone, Windows è la piattaforma per l’innovazione mondiale. Per i business, Windows 11 è il sistema operativo adatto al lavoro ibrido e la versione di Windows più sicura di sempre. Per gli sviluppatori e i creatori, Windows 11 è una piattaforma aperta che crea opportunità economiche ancora maggiori al servizio delle creazioni. Continueremo a investire con l’obiettivo di fornire esperienze Windows che sappiano arricchire la vita delle persone, aspirando a soddisfare le vostre esigenze in costante evoluzione.

Altre nuove funzionalità in arrivo a breve

Il rilascio del pacchetto 2022 Update per Windows 11 sarà seguito dalla distribuzione di ulteriori aggiornamenti, più frequenti rispetto a quanto avvenuto in passato. Già entro ottobre assisteremo al lancio di nuove funzionalità. Ecco quali.

Esplora File (File Explorer): gli utenti potranno finalmente organizzare gli elementi aperti all’interno di schede, proprio come avviene nel browser, migliorando così il multitasking;

(File Explorer): gli utenti potranno finalmente organizzare gli elementi aperti all’interno di schede, proprio come avviene nel browser, migliorando così il multitasking; Foto (Photos): una nuova versione dell’app introdurrà un’esperienza inedita della galleria e semplificherà la visualizzazione delle immagini, così come il loro backup su OneDrive;

(Photos): una nuova versione dell’app introdurrà un’esperienza inedita della galleria e semplificherà la visualizzazione delle immagini, così come il loro backup su OneDrive; Actions on Copy : copiando numeri di telefono o date si otterranno suggerimenti sulle azioni da compiere, ad esempio inoltrare una chiamata o aggiungere un evento al calendario;

: copiando numeri di telefono o date si otterranno suggerimenti sulle azioni da compiere, ad esempio inoltrare una chiamata o aggiungere un evento al calendario; Overflow per la barra delle applicazioni : le icone delle applicazioni aperte per le quali non c’è più spazio sullo schermo saranno riunite in un piccolo box a comparsa dedicato;

: le icone delle applicazioni aperte per le quali non c’è più spazio sullo schermo saranno riunite in un piccolo box a comparsa dedicato; Condivisione con i dispositivi: miglioramenti per lo sharing con i device nelle vicinanze.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.