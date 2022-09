Windows 11: nuove funzionalità con Moment 1 e 2

Windows 11 22H2 dovrebbe essere rilasciato il 20 settembre (manca la conferma ufficiale), ma lo sviluppo del sistema operativo continua senza soste. Considerato il probabile passaggio al ciclo di aggiornamenti triennale, Microsoft avrebbe deciso di aggiungere nuove funzionalità mediante i “Moment“, il primo dei quali è previsto per il mese di ottobre. Tre le novità attese ci sono le schede in Esplora File.

Microsoft ha confermato che la build 22621 sarà la RTM (Release To Manufacturing) di Windows 11 22H2 (nome in codice Sun Valley 2). Gli utenti troveranno diverse novità, tra cui il ritorno del drag&drop nella barra delle applicazioni, migliori opzioni di personalizzazione del menu Start e un Task Manager (Gestione attività) rinnovato. Questa major release di Windows 11 è “feature locked” da diversi mesi, quindi non verranno aggiunte altre funzionalità prima del debutto ufficiale.

Gli iscritti al programma Insider hanno invece già ricevuto build successive che includono nuove funzionalità. Queste ultime saranno disponibili per tutti tramite frequenti update denominati “Moment“, il primo dei quali dovrebbe essere distribuito all’inizio del mese di ottobre (build 228xx). Sono previsti le schede e una nuova sidebar in Esplora File, oltre alle Azioni suggerite.

Nice to see a mention of 229xx builds!

These are dedicated to development of the 2nd update/"Moment" for Windows 11 v22H2. First comes v22H2 GA, then Moment 1 in October, and Moment 2 sometime next year. Every Moment brings a few new features, e.g. Tabs in File Explorer in M1. https://t.co/SBPOXRb5sT

