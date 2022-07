Windows 11: Microsoft rilascia due Preview Build

Microsoft ha annunciato la disponibilità di due versioni preliminari di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Le build 22621.290 e 22622.290 (KB5014959) sono identiche, ma nel primo caso le nuove funzionalità sono disattivate. L’azienda di Redmond ha scelto questo approccio per valutare gli effetti delle novità attraverso i feedback. Intanto diversi utenti hanno segnalato problemi con l’aggiornamento opzionale KB5014668 di fine giugno.

Windows 11: due build sono meglio di una

L’approccio scelto da Microsoft era stato già adottato nel 2019. Lo scopo è confrontare i feedback degli Insider che usano le due build con o senza funzionalità attivate per decidere se le novità dovranno essere rilasciate a più Insider o disattivate a causa di bug. La maggioranza degli Insider nel canale Beta riceveranno la build 22622.290 con le funzionalità già attivate o attivabili tramite un “enablement package”. Gli Insider che riceveranno la build 22621.290 con le funzionalità disattivate possono successivamente installare la build 22622.290.

Le novità principali incluse nella build 22622.290 sono due. La prima, denominata Suggested Actions (Azioni suggerite), permette di eseguire un’operazione in modo rapido quando l’utente seleziona una data, un orario o un numero di telefono in una pagina web. Se viene selezionato e copiato un numero di telefono, Windows 11 suggerisce di effettuare la chiamata con Microsoft Teams o app simili. Se invece viene selezionata e copiata una data, Windows 11 suggerisce di creare un evento nel calendario (ad esempio in Outlook). Questa novità è disponibile solo in Canada, Messico e Stati Uniti.

Con la build 22622.290 è stata inoltre aggiornata la pagina dell’account Microsoft nell’app Impostazioni. Gli utenti vedranno anche le informazioni dell’abbonamento al piano OneDrive Standalone 100 GB. Oltre ai dati di pagamento viene mostrato un avviso quando lo spazio è quasi terminato.

A fine giugno è stato rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5014668 che, oltre ad includere la funzionalità Search Highlights, risolve vari bug, tra cui quello che impediva l’upgrade alla versione originale di Windows 11. Per ironia della sorte, diversi utenti hanno segnalato che lo stesso KB5014668 non può essere installato. Microsoft suggerisce di effettuare un upgrade in-place, ma forse è meglio attendere la distribuzione dell’aggiornamento corretto prevista per il 12 luglio.

